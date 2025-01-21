Звезду OnlyFans арестовали после объявления плана переспать с 100 мужчин за 24 часа

Звезда OnlyFans была арестована после того, как объявила о своем желании переспать с 100 мужчинами всего за 24 часа.

Об этом пишет Unilad.

В минувший вторник, 14 января, турецкая модель Азра Ай Вандан объявила об амбициозных целях своим 200 000 подписчикам в Х.

"Моя цель – побить сначала турецкий рекорд, а потом и мировой! Я начинаю со 100 мужчин за 24 часа", – написала она. "В скором времени мы с моей командой организуем процесс подачи заявок и детали и поделимся ими с вами!".

Азра, которая в Сети также известна под ником Süt или Acnoctem, планировала вести прямую трансляцию на сайте для взрослых. Но еще до того, как она смогла это сделать, три дня спустя после объявления в Х, Азру и ее мужа Педрама Бехдара арестовали турецкие правоохранители.

Азра Ай Вандан / Фото: X

Супругов задержали за нецензурную брань и сопротивление правоохранителям. Турецкое законодательство запрещает трансляцию или производство "непристойных письменных или аудиовизуальных материалов".

Звезда OnlyFans и ее муж были освобождены, а Азра снова написала в Сети, что власти жестоко обращались с ними во время задержания.

"С начала процесса нас пытали", — утверждает она. "Они схватили меня за волосы и бросили на землю. Они били меня, унижали и преследовали. Нас держали в пластиковых наручниках в течение 12 часов. Мы спали на холоде на полу, даже без одеяла, хотя просили ее принести. Они разорвали мне ухо. И в довершение всего, они беззастенчиво возбудили против нас дело за сопротивление полиции".

Азра Ай Вандан / Фото: X

Муж модели также опубликовал свое обращение: "Если мужчина говорит, что будет со 100 людьми, вы скажете: "Ты мужчина, молодец". Но когда это говорит женщина, ее арестовывают. А еще, какой суточный предел для сексуальных отношений в Турции? Может, 99? Давайте знать, чтобы мы могли действовать соответственно".

Напомним, модель занялась сексом с 1057 мужчинами всего за 12 часов. Она поведала, как ей это удалось.

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