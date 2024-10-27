Звезды самых популярных мемов тогда и сейчас: как они выглядят через 12 лет (фото)

2012 год часто кажется пиком Интернета. Такие сайты, как Tumblr и Reddit, способствовали распространению мемов, которые превращали невинные фотографии в забавные тренды.

Издание Daily Star показало, как сейчас выглядят звезды пяти самых популярных мемов, и чем они занимаются.

Хлоя с косым взглядом

Фото: YouTube/TheClemFam, IG/chloeclem

Мэм возник на основе видео, на котором родители Хлои Клемм делают сюрприз своим детям – показывают, что их автомобильное путешествие на самом деле закончится в Диснейленде. Видео, загруженное на YouTube в 2011 году под названием "Lily's Disneyland Surprise... AGAIN!", имеет неожиданный поворот. В то время как старшая сестра Лили разливается слезами радости, камера быстро возвращается, чтобы показать Хлои, реагирующую на новость с апатией. Это известное выражение привело к тому, что видео стало вирусным в 2012 году, собрав более 20 миллионов просмотров. GIF-файлы и скриншоты девочки стали популярными фотографиями реакции, малыша фотошопили, превращая в разных знаменитостей, и он даже стал NFT.

Сейчас девочка, которой 13 лет и почти невозможно узнать, продолжает писать о своем вирусном прошлом, а теперь создает контент для аккаунта, которым руководит ее мама. На YouTube-аккаунте Clem Family также регулярно публикуются видео с участием Хлои, который имеет 281 тысяч подписчиков.

Успешный малыш

Фото: Flickr/LaneyGriner, IG/Laney Robertson Griner

Еще один молодой мем появился в виде очаровательного младенца. Сэм Грайнер, которого в Интернете прозвали "успешный малыш", стал вирусным в 2011 году благодаря своему забавному поведению на пляже.

На фото изображен маленький Сэм, который пытается съесть горсть песка с решительным выражением лица. Сначала фотография была размещена на Flickr в 2007 году матерью Сэма, Лейни, и приобрела популярность после того, как кто-то добавил подпись: "Ненавижу замки из песка".

Впоследствии мэм стал вирусным, и Сэм появился в рекламе Coca Cola. Сейчас, в свои 18 лет, Сэм решил держаться подальше от центра внимания, и о его жизни известно немногое.

Слишком привязанная девушка

Фото: YouTube/laina, IG/laina

Вы можете помнить Лайну Моррис по мему "Слишком привязанная девушка". После того, как этот персонаж стал вирусным на YouTube в 2012 году, Лайна продолжила снимать вирусные видео в образе этой героини.

Сейчас Лайне 33 года, и она время от времени возвращается к своему альтер-эго, но больше сосредотачивается на создании альтернативных комедий. Ее аккаунт в Instagram имеет почти 400 тысяч подписчиков.

Брайану не везет

Фото: BadLuckBrian.com, Twitter/solidbadluck

Картинка Bad Luck Brian стала вирусной после ее опубликования на Reddit в 2012 году. На фото изображен подросток Кайл Крейвен в красном свитере и с глуповатой улыбкой. Изображение, часто используемое в стиле макро-мема, обычно сопровождается подписями, описывающими неудачные и неудобные события.

Как и его вирусные сверстники, Кайл пытался заработать на своей славе с помощью видео на YouTube, но, к сожалению, не добился успеха.

Женщина кричит на кота

Фото: IG/taylorarmstrong/smudge_lord

Финальная героиня уже была очень известным человеком, но обнаружила, что взлетела к звездам после экранной конфронтации. Звезда реалити-шоу "Домохозяйка из Беверли-Хиллз" Тейлор Армстронг противостояла своему однокласснику, когда камера переключилась на ее кота Смаджа.

Когда эти два кадра соединили вместе, казалось, что Тейлор кричит на своего кота – забавный визуальный образ, принесший паре награду "Мем года" на 12-й церемонии вручения наград Shorty Awards в 2020 году. Сегодня Тейлор остается телеведущей и Интернет-звездой и регулярно публикует контент со своим котом Смаджем.

Напомним, как выглядит через 10 лет девочка в розовом из вирусного мема 2013-го. Миа Талерико уже отпраздновала 16-летие.

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