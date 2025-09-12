Звонки в дверь среди ночи напугали людей: полиция нашла неожиданного виновника

Дверь / © Freepik

В Германии полиция «задержала» звонившего в дверь улитку-шутника.

Об этом пишет Bild.

В городе Швабах, Бавария, жители многоквартирного дома вызвали полицию из-за ночных атак на их дверные звонки. Люди были уверены, что это проделки молодежи или злоумышленников, ведь камеры с датчиками движения ничего не зафиксировали.

Когда правоохранители прибыли на место, то застукали «нарушителя» с поличным. И им оказалась обычная улитка, ползавшая по панели и случайно запускавшая мелодичное «дзень-дзень-дзень».

«Она сидела прямо на табличке! Даже след слизи оставила, когда двигалась по кнопкам», — рассказал изданию местный житель Доминик.

Полицейские вместо протокола вынесли улитку предупреждение и переселили ее на ближайший травянистый участок.

