Звонки в дверь среди ночи напугали людей: полиция нашла неожиданного виновника
В Швабасе обнаружили необычного «шутника».
В Германии полиция «задержала» звонившего в дверь улитку-шутника.
Об этом пишет Bild.
В городе Швабах, Бавария, жители многоквартирного дома вызвали полицию из-за ночных атак на их дверные звонки. Люди были уверены, что это проделки молодежи или злоумышленников, ведь камеры с датчиками движения ничего не зафиксировали.
Когда правоохранители прибыли на место, то застукали «нарушителя» с поличным. И им оказалась обычная улитка, ползавшая по панели и случайно запускавшая мелодичное «дзень-дзень-дзень».
«Она сидела прямо на табличке! Даже след слизи оставила, когда двигалась по кнопкам», — рассказал изданию местный житель Доминик.
Полицейские вместо протокола вынесли улитку предупреждение и переселили ее на ближайший травянистый участок.
