Звонят и молчат в трубку: как работает новая схема мошенников и что делать украинцам

Каждый человек хоть раз попадал в ситуацию, когда после принятия вызова от незнакомого номера в трубке раздается только тишина или звонок мгновенно обрывается. Такие «молчаливые» вызовы не просто раздражают — они являются частью хорошо спланированной мошеннической схемы, цель которой выходит за рамки обычного хулиганства.

Об этом пишут эксперты по кибербезопасности IT-ресурса ZDNET.

Звонок, во время которого незнакомцы молчат в трубку или сразу сбрасывают, — это не ошибка сети. На самом деле, это автоматизированная разведка перед масштабной мошеннической операцией. Такие махинации производятся в промышленных масштабах: специальные программы (боты) ежедневно атакуют сотни тысяч номеров.

Цель таких вызовов — проверить базу данных. Аферистам нужно убедиться, что номер активен и им пользуется реальный человек. Если вы ответили на вызов, ваш номер получает статус активного и попадает в список потенциальных жертв.

В дальнейшем этот «живой» контакт передается преступникам или продается в даркнете. Последствия могут быть серьезными: от массированной рассылки фишинговых сообщений до попыток взломать электронную почту, получить доступ к SIM-карте или к банковскому счету.

Иногда абоненты сталкиваются с ситуацией, когда после нескольких секунд тишины в трубке раздается голос. Это означает, что бот, дозвонившись живому человеку, автоматически переключил линию на свободного оператора-мошенника.

Почему нельзя говорить «да»

Среди пользователей распространено мнение, что отвечать на незнакомые звонки словом да категорически запрещено, поскольку мошенники могут записать голос для дальнейшего оформления кредитов.

Специалисты успокаивают: только одного короткого приветствия обычно недостаточно для качественного подлога голоса. Однако риск остается. Если преступники уже завладели частью ваших персональных данных, запись голоса (даже краткая) может стать финальным штрихом для успешного завершения мошеннической схемы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Чтобы не стать жертвой аферистов и не пропустить действительно важный звонок, эксперты по кибербезопасности советуют соблюдать три базовых правила:

Мгновенно кладите трубку. Если после поднятия трубки вы слышите тишину, сразу завершайте вызов. При отсутствии разговора система ботов может обозначить ваш номер как неактивный или проблемный, что снизит интерес мошенников к нему. Включите беззвучный режим микрофона. Если вы ожидаете важного звонка из незнакомого номера, примите вызов, но немедленно выключите свой микрофон на смартфоне и ничего не говорите. Если на линии тишина — это гарантировано бот или спамер. Используйте специализированное программное обеспечение. Установите на смартфоне проверенные приложения для фильтрации звонков (например, RoboKiller, Truecaller, Getcontact или встроенные функции от мобильных операторов). Эти программы автоматически блокируют вызовы из номеров, которые уже были отмечены другими пользователями как спам или мошенничество.

