Зворотне миття волосся: простий спосіб допомогти сухим пасмам без нової косметики

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Сухе та пошкоджене волосся не завжди потребує великої кількості нових засобів для догляду. Іноді достатньо змінити звичну послідовність їхнього використання — спочатку нанести кондиціонер або маску, а вже потім вимити волосся шампунем.

Про це пише kobieta.interia.pl.

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У чому суть зворотного миття

За традиційної схеми спочатку використовують шампунь, а після нього — кондиціонер чи маску. При зворотному митті порядок змінюється.

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Спочатку волосся ретельно змочують, після чого на довжину та кінчики наносять кондиціонер або маску. Не змиваючи засіб, переходять до миття шкіри голови шампунем. Під час змивання водою залишки кондиціонера також вимиваються з довжини.

Вважається, що такий підхід допомагає зменшити контакт волосся з мийними компонентами шампуню. Кондиціонер або маска створюють на поверхні пасм своєрідний захисний шар, а також можуть полегшити подальше розчісування.

Кому може підійти цей метод

Зворотне миття може бути корисним для волосся, яке швидко втрачає вологу, стає сухим, шорстким або легко ламається. Також метод може підійти власницям фарбованого та кучерявого волосся, яке часто потребує додаткового захисту.

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Ще одна потенційна перевага — менший ризик обтяження волосся кондиціонером. Оскільки засіб змивається разом із шампунем, його залишків на пасмах може бути менше.

Водночас результат залежить від типу та стану волосся. Якщо після такого миття пасма стають важкими або втрачають об’єм, варто використовувати меншу кількість кондиціонера або застосовувати метод рідше.

Як правильно мити волосся у зворотному порядку

Для цього не потрібна спеціальна косметика. Достатньо звичайного кондиціонера або маски та шампуню, який підходить для шкіри голови.

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Ретельно змочіть волосся теплою водою. Нанесіть кондиціонер або маску на довжину та кінчики, уникаючи шкіри голови. Не змивайте засіб і одразу нанесіть шампунь на шкіру голови. Легко помасажуйте її, дозволяючи шампуню під час змивання очистити й довжину волосся. Ретельно промийте волосся водою, щоб на ньому не залишилося косметичних засобів.

Фахівці з догляду за волоссям наголошують, що універсальної схеми не існує. Тому варто орієнтуватися насамперед на тип, стан і потреби власного волосся.

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