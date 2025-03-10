Звукоизолированный гроб: мужчина создал уникальный бокс для сна, но есть нюанс – фото

Американец создал собственную капсулу тишины, но пока что не может спать в ней.
Мужчина построил ящик для сна, чтобы спрятаться от шумных соседей.
Айзек из Аризоны рассказал Newsweek, что его соседи – родная сестра и ее муж – не работают и ведут ночной образ жизни. Они громко ходят по дому, готовят еду ночью, хлопают дверью, а еще держат домашних животных.
Пытаясь обрести покой, он смастерил звуконепроницаемый ящик для сна.
"Спальная капсула" своими руками
Его конструкция состоит из шести листов меламиновой ДСП размером 4×8, а дверца закрывается магнитами и пенопластовой лентой. Работа над проектом заняла около 15 часов, и снаружи его "спальный ящик" напоминает гроб, хотя гораздо более удобный.
Проблема №1: опасность удушья
Айзек пока что не может спать внутри, поскольку коробка герметична, и в ней скапливается CO2. Чтобы сделать ее безопасной, он работает над вентиляционной перегородкой, которая будет пропускать воздух, но блокировать звук.
Проблема №2: шум не исчез полностью
Несмотря на ощутимое уменьшение шума, низкие частоты и вибрации до сих пор проникают. Айзек планирует усилить конструкцию и добавить воздушную прослойку под ней для изоляции от ударного шума.
Опубликовав свою историю на Reddit, Айзек получил неожиданную поддержку. Некоторые пользователи признались, что уже годами спят в звуконепроницаемых капсулах и поделились своими лайфхаками.
Айзек решил продолжить эксперименты и документировать весь процесс, чтобы помочь другим, кто тоже борется за спокойный сон. Время покажет, станет ли его спальный бокс идеальным решением.
Напомним, как мужчина построил крошечный дом, чтобы насолить соседям-миллионерам. Его дом в ширину всего три метра.
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