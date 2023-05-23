Зять и теща 22 года занимались сексом и родили троих детей: как им удалось все скрыть

Женщина рассказала, что ее 39-летний мужчина 22 года занимался сексом с мамой. У тайных любовников даже родились дети.

Об этом пишет mirror.co.uk.

40-летняя женщина говорит, что со своим мужем она встречалась еще в 15-летнем возрасте, в 17 лет она забеременела и тогда пара вышла замуж и переехала жить к родителям невесты — в соседний дом.

Она рассказывает, что родила четырех детей и беременна еще одной, а в их отношениях с мужем никогда не было проблем. Однако однажды женщина вернулась с отдыха и застала мужа и маму в постели.

"Я зашла в спальню и увидела, что моя мама занимается сексом с моим мужем. Мама закричала на меня, чтобы я убиралась из "их" спальни, что еще больше меня шокировало. К сожалению, моя старшая дочь тоже была дома в своей спальне в в другом конце дома, готовясь к вечеринке. Она выбежала и стала свидетелем того, как моя голая, кроме простыни, мама выбежала из нашего дома по соседству с ее домом и хлопнула дверью", — вспоминает женщина.

Тогда женщина решила откровенно поговорить со своим мужем и он признался ей, что, когда ему было 18 лет, он начал тайно заниматься сексом с тещей.

Тогда она все рассказала и своему отцу, а тот выгнал свою жену из дома. Также тест ДНК показал, что три младших сына женщина родила от своего зятя.

Теперь семья распалась, а преданные отец и дочь хотят продать оба дома, чтобы переехать жить в новый город.

Напомним, мужчине грозит ампутация полового члена после 24-часового секса под действием наркотиков.

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