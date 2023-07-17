Зятя женщины, цвет платья которой взорвал Интернет, обвинили в попытке убийства жены (фото)

В 2015 году семья прославилась на весь мир.

Шотландец, который в 2015 году прославился благодаря вирусному черно-синему или бело-золотому платью своей свекрови, теперь обвиняется в попытке убийства своей жены.

Об этом пишет nypost.com.

38-летний Кейр Джонстон с острова Колонсей предстал перед Высоким судом Глазго в понедельник после того, как ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство его жены Грейс Джонстон.

Он якобы в течение 11 лет совершал акты домашнего насилия и принудительного контроля против Грейс, а в марте в прошлом году попытался убить ее, прижав ее к земле и сжав шею.

Кейр и Грейс Джонстон / Фото: Grace MacPhee/Facebook

Кейр отверг все обвинения против него, в частности, что он неоднократно нападал на свою жену в их доме, прежде чем размахивать ножом и пытаться задушить ее.

Другие обвинения, связанные с инцидентами в период с апреля 2019 по март 2022 года, содержат якобы толкание Грейс к стене, крики на нее и душение. Он якобы пытался сесть в машину, в которой она находилась, и ударил ее через открытое окно, а также в другом инциденте, когда Кейр заблокировал свою жену и вытащил ее из паба после того, как она отказалась уйти с ним.

Пара поженилась в 2015 году / Фото: Grace MacPhee/Facebook

Кейр также якобы изолировал Грейс от ее друзей и семьи, а также следил за ее деньгами, чтобы решить, к какой части она может получить доступ.

Дело о покушении на убийство получит предварительное слушание перед судом в 2024 году.

Отметим, пара стала вирусной сенсацией в 2015 году после того, как их подруга и гостя на свадьбе Кейтлин Макнил опубликовала в Tumblr фотографию платья, в которую была одета мать Грейс, Сесилия Блисдейл.

Люди из близкого окружения Джонстонов заявили, что платье на фотографии кажется сине-черным, тогда как другие уверены, что оно было бело-золотым.

Платье, которое взорвало Интернет / Фото: Tumblr/Caitlin McNeil

Дебаты также заинтриговали Интернет, и одежда стала известна просто как "платье" или "платье, которое взорвало Интернет". Знаменитости, среди которых Ким Кардашьян, Канье Уэст, Тейлор Свифт, Кэти Перри и Крисси Тейген, принимали участие в онлайн-разговоре о том, как их мозг обрабатывает цвета.

Это было настолько спорно, что Кейр, Грейс и Макнил даже появились на "Шоу Эллен ДеДженерес", где Блисдейл вышла в платье, которое на самом деле было черно-синим. ДеДженерес подарила паре чек на 10 000 долларов, а также путешествие на Карибы.

Кейр и Грейс Джонстон / Фото: TheEllenShow/YouTube

Напомним, муж обиделся на жену, скрывшую 50 тысяч долларов на секретном счете в банке. Женщина родилась в другой стране и имела там сохранение.

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