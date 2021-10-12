1+1 media анонсирует масштабную информационную кампанию по популяризации вакцинации против COVID-19

На информационных площадках медиахолдинга стартует кампания "Вакцинируйся. Вместе мы сильнее".

В октябре 1+1 media анонсирует серию комплексных коммуникаций со зрителями и пользователями информационных ресурсов холдинга, что касается важности вакцинации против COVID-19. В частности, на собственных телеканалах группы — 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, УНИАН и 1+1 International, на онлайн-ресурсах ТСН.ua, UNIAN.net, Главред, а также в социальных сетях проектов 1+1 media, которые суммарно насчитывают больше 20 млн читателей, стартует кампания "Вакцинируйся. Вместе мы сильнее".

Кампания будет включать в себя тематические ролики с привлечением звезд "Плюсов", которые будут транслироваться в эфире всех телеканалов группы, регулярные публикации в поддержку темы, а также продолжение информирования о необходимости вакцинации населения через популярные телевизионные площадки — в выпусках ТСН, "Сніданок з 1+1", "Твій день", "Право на владу", "Танці з зірками" и другие.

"Нужно коммуницировать со зрителями на темы, которые имеют высокую степень важности в обществе. На "Плюсах" мы никогда не стояли в стороне важных этапов в жизни страны и вызов коронавируса — это тоже та тема, где наша поддержка как одной из самых мощных информационных площадок является необходимым. Еще с начала пандемии мы реализуем ряд активностей, которые нацелены на информирование населения о COVID-19. Мы одними из первых запустили процесс вакцинации коллектива мобильными бригадами, получив хорошие результаты, а сейчас реализуем проект бессрочной вакцинации для работников. Сейчас, когда вся страна нуждается в коллективном иммунитете и на весах жизни и здоровья многих людей — мы анонсируем собственную масштабную информационную кампанию, чтобы донести до миллионов, что вакцинация делает нас сильнее. Благодаря примеру наших звезд, наших сотрудников и единомышленников, мы уверены, что сделаем много полезных шагов на пути к противодействию этой глобальной проблеме", — прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Кроме информационной кампании, которая призвана стимулировать население вакцинироваться, 1+1 media поддерживает правительственную программу противодействия коронавирусу, транслируя на каналах группы ролики о вакцинации. Кроме этого, 1+1 media проводит большое количество мероприятий по популяризации вакцинации против COVID-19 в рамках коллектива. Также для работников компании и родственников коллег были проведены две волны вакцинации в офисе. Сейчас компания предоставляет возможность вакцинироваться в партнерской клинике.

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