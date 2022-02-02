1+1 media анонсирует масштабный проект по популяризации украиноязычных контентмейкеров

Проект будет называться "Плюсуй українську" и будет реализовываться на ключевых площадках группы.

Группа 1+1 media анонсирует масштабную инициативу "Плюсуй українську", которая направлена на поддержку украиноязычной блогосферы. В частности, проект стартует уже этой весной и состоит из серии телевизионных рубрик, онлайн-активностей и мероприятий, призванных поддержать украиноязычных контентмейкеров из разных сфер и ниш. Кроме этого, в проект будут вовлечены телеведущие 1+1 media, обладающие колоссальным авторитетом и любовью аудитории, на протяжении лет промотируя украинский язык на разных площадках.

В медиагруппе отмечают, что ключевая задача проекта – говорить о тех, кто развивает сегмент украинского Интернета, кто руководствуется патриотическими мотивами и стремится быть услышанным всей страной.

"Украинская блогосфера развивается очень стремительно и ежедневно в интернет-сегменте появляется все больше инфлюэнсеров – лидеров мнений, ведущих за собой других. Формируется новое медиаполе, в котором зарождается большое количество интересных инициатив, впечатляющих проектов, разносторонних взглядов и мнений. Крайне важно, чтобы это медиаполе говорило по-украински, потому что именно в нем будут расти новые поколения. Поэтому 1+1 media как один из крупнейших медиахолдингов, который с первых дней своего существования взял курс на популяризацию украинского языка, инициирует масштабный кроссплатформенный проект "Плюсуй українську". Верю, что благодаря огромной аудитории, с которой мы ежедневно взаимодействуем, нам удастся открыть новые имена и запустить в соцсетях и платформах тренд плюсовать украинский", – комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

"Плюсуй українську" в разной форме будет реализовываться как на телевизионных площадках холдинга – телеканалах 1+1, 2+2, ТЕТ и ПЛЮСПЛЮС, так и в Digital-сегменте – на информационных ресурсах группы, в социальных сетях и на платформах. Приобщиться к инициативе смогут и начинающие контентмейкеры, находящиеся на старте развития собственного бренда, и уже имеющие многотысячную аудиторию. Кроме этого, 1+1 media будет продолжать привлекать к своим проектам украиноязычных инфлюэнсеров в качестве экспертов, ведущих бэкстейджей и гостей эфиров.

Обо всех подробностях проекта станет известно впоследствии, а новости, связанные с инициативой, будут публиковаться в соцсетях под тегом #ПлюсуйУкраїнську.