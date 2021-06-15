"1+1 media" презентовала пятый отчет о нефинансовой деятельности компании за 2020 год

Основу отчета, как и раньше, составили результаты социальных проектов и кампаний, инициированных "1+1 media", однако в этом году — с акцентом на реалии пандемии.

В начале июня 2021 года "1+1 media" в пятый раз отчиталась о своей нефинансовой деятельности, подытожив результаты работы в направлении корпоративной социальной ответственности (КСО) за 2020 год. Особенностью КСО-отчета стало соответствие международному стандарту GRI (Global Reporting Initiative), который является универсальным для отчетности компаниями во всем мире, а также его дистанционная презентация ключевым стейкхолдерам, журналистам и партнерам.

Основу отчета, как и раньше, составили результаты социальных проектов и кампаний, инициированных "1+1 media", однако в этом году — с акцентом на реалии пандемии.

"2020 год стал для всех годом значительных вызовов, связанных с распространением пандемии COVID-19. Но нам удалось быстро переформатировать работу и пройти испытания достойно. Производственный процесс не только не остановился, но и принес много свежих идей и инновационных решений. Мы выстояли, стали еще сильнее и сплоченнее. Спасибо всей плюсовской семье за слаженную работу и высокие показатели, которые вдохновляют двигаться дальше. Ведь телевизионный бизнес — это сложный командный процесс", - прокомментировал генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

Напомним, "1+1 media" является первой компанией в медиасфере Украины, которая начала отчитываться о нефинансовых результатах своей деятельности. В отчете освещается работа компании в направлениях, которые соответствуют стратегии КСО "1+1 media": здоровая нация, образование украинцев, ответственный контент, защита авторских прав, экологическая ответственность и психологическое здоровье.

"В 2019 году Украина взяла на себя обязательства реализовывать инициативы в направлении устойчивого развития на уровне государства. Однако мы как компания начали внедрять подобные кейсы гораздо раньше — направление КСО появилось на "плюсах" в 2013 году, а первый отчет о нашей нефинансовой деятельности был опубликован в 2016 году — мы сделали это первыми среди медиакомпаний. С тех пор наша КСО-миссия и, собственно, миссия отчета, который мы рады представить, остается неизменной — вдохновлять общество, коллег, партнеров быть сознательными, активными и приближать положительные глобальные изменения ", — добавила Алина Марценюк, руководитель группы по корпоративной социальной ответственности "1+1 media ".

Кроме информирования о социальных инициативах, отчет имеет целью и образовательную функцию: на его страницах размещены толкования различных телевизионных сроков, которые прекрасно знакомы работникам медиарынка, однако для стейкхолдеров могут быть новыми. Такая "фишка", рассказывают в медиагруппе, призвана показать телевизионное закулисье изнутри и познакомить с работой, которую видят все.

Скачать электронную версию отчета можно на сайте компании.

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