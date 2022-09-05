1+1 media продолжает сбор видеообращений в рамках спецпроекта "Всеукраинская капсула времени"

В честь 31-й годовщины Независимости группа 1+1 media анонсировала спецпроект "Всеукраинская капсула времени", в рамках которого предлагает желающим записать видеообращение в будущее, которое будет обнародовано через 5 лет.

К проекту уже присоединились многие украинцы и более 20 лидеров мнений, среди которых известные телеведущие, актеры и общественные активисты.

Так, участниками "Всеукраинской капсулы времени" стали: Алла Мазур, Маричка Падалко, Юрий Горбунов, Руслан Сеничкин, Соломия Витвицкая, Тимур Мирошниченко, Людмила Барбир, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Никита Добрынин, Анна, Максим Сухенко, Екатерина Нестеренко, Дмитрий Комаров и другие.

По случаю 36-летия праздника, в 2027 году, эти и десятки других видео от украинцев станут основой тематического фильма – его 1+1 media передаст Национальному центру "Украинский Дом", чтобы организованно сохранить материалы с обращениями и реальными фактами нашей истории к моменту презентации.

"Сейчас каждый украинец стремится к светлому будущему и Победе Украины в этой жестокой войне РФ. Важно представлять, какой мы видим Украину в будущем, поэтому, записав видео для "Всеукраинской капсулы времени", украинцы сформулируют свои надежды, мечты и ожидания относительно нашего государства за 5 лет. Мы верим, что мысль запускает действие, а следовательно, все самые светлые надежды обязательно станут реальностью", – комментируют в 1+1 media.

Напомним, что в своих капсулах времени украинцам необходимо дать ответы на вопрос: "Какой наша страна будет через 5 лет?", "О чем мы будем мечтать?", "Что изменится за эти 5 лет?", "Какие профессии будут пользоваться наибольшим спросом", "Какие новые традиции появятся у украинцев" и т.д.

Эти обращения необходимо записать с оптимальным хронометражем до 3 минут и загрузить файлы через специальную google-форму, которая доступна здесь: https://cutt.ly/MXIWco5.

Технические параметры по файлам: видео должно быть весом НЕ более 20 МБ, загрузить видео нужно файлом в конце анкеты, НЕ НА ФАЙЛООБМЕННИК, в горизонтальном формате. Ракурс для съемки – портретный и (или) поясной план с акцентом на человеке.

Сбор видео продлится до 20 сентября 2022 года.

Проект реализуется 1+1 media с содействием Национального центра "Украинский Дом" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

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