"1+1" ответил на заявление "Европейской Солидарности": канал требует от фракции извинений за оскорбление АТОшников в эфире

Телеканал опубликовал ответ на обвинения.

Телеканал "1+1" подготовил ответ на заявление фракции "Европейская солидарность" по выпуску программы "Право на власть", посвященному "пленкам Медведчука", блокированию освобождения пленных и обмена под телекамеры ради пиара 5-го президента Петра Порошенко.

"1+1" не намерен извиняться за честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию, которая прозвучала в эфире программы. Взамен требует извинений от членов "Европейской Солидарности", которые оскорбили присутствующих на эфире гостей — воинов АТО и волонтеров — назвав их "черными политтехнологами".

Как и говорится в заявлении "Европейской солидарности", телеканал "1+1" ожидает официальное обращение через "соответствующие органы" и готов дать ответы на все конструктивные вопросы, если они будут озвучены.

Заявление:

"Мы не считаем целесообразным поддерживать очередные попытки представителей" ЕС "с помощью популистских методов и подмены понятий создавать общественный резонанс, манипулировать и играть на настроениях, сеять ненависть и отвлекать внимание общественности от действительно важных событий в стране. Примечательно, что именно" Европейская Солидарность" нашла повод громко объявить бойкот телеканалу "1+1". Это произошло после аналогичного решения партии ОПЗЖ, которая сейчас игнорирует все эфиры, где говорится о "пленках Медведчука". Напомним, что в свое время телеканал "1+1", который всегда проактивную и проукраинскую позицию, бойкотировал и Виктор Янукович. К сожалению, риторика и действия "ЕС" и ОПЗЖ подальше становятся похожими.

Относительно громких высказываний о "медиакилерстве" телеканал "1+1" хотел бы напомнить "ЕС" о попытках власти в 2016 году безосновательно лишить телеканал лицензии на вещание. После провала этих попыток и исходя из "пленок Медведчука", мы не исключаем, что доля акций в структуре "1+1" могла оказаться у Оксаны Марченко — жены Виктора Медведчука — в интересах именно Петра Порошенко. Стоит вспомнить, что в 2018 году при попустительстве тогдашней действующей власти произошло объединение телеканалов 112 ZIK и News One в холдинг "Новости" Виктора Медведчука.

Также ярким примером "медиакилерства" считаем массированные атаки ботов, которые систематически наблюдаем на всех страницах 1+1 media после каждого заявления, что идет вразрез с интересами партии и непосредственно ее руководителя Петра Порошенко.

Мы не расцениваем как проявление "сексизма" конструктивную дискуссию, которая состоялась в эфире телеканала, на фоне етого считаем нужным напомнить о таких случаях в рядах "ЕС", в том числе со стороны лидера партии.

Если у представителей вышеупомянутой фракции есть желание выразить свою позицию и подискутировать по актуальным для миллионов украинский тем, а не манипулировать раз общественным мнением и сеять раздор — приглашаем сделать это в эфире ток-шоу "Право на власть", куда редакция программы систематически приглашает все политические силы, руководствуясь принципом баланса мнений".

Напомним, во время прес- конференции 28 февраля 2018-го года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко обратился к журналистке "Детектора медиа" Марины Барановского, использовав слово "дорогая".

"Проехать, пожалуйста, посмотрите... Ключевая позиция, дорогая моя, мы должны изменить с вами страну", — сказал он.

Тогда представители медиа через проявление сексизма выпустить к 8 марта футболки с надписью " Я тебе не дорогая ".

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