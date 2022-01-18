1+1 – самый популярный телеканал на Киевстар ТВ по результатам декабря

Телеканал 1+1, входящий в группу 1+1 media, стал самым популярным телеканалом на платформе Киевстар ТВ в декабре.

В частности, "плюсы" пользователи просматривали 13,7% времени от общей продолжительности просмотра на платформе, на втором месте оказался телеканал СТБ с продолжительностью просмотра 11,1%, далее – ICTV, Украина и Новый канал. Суммарно продолжительность просмотра указанных каналов составила 50% общей продолжительности в декабре.

Кроме национальных телеканалов, пользователи ОТТ-сервиса охотно смотрели зарубежные фильмы, сериалы и программы на TV 1000 Action с продолжительностью просмотра 16,9% и VIP Comedy с 10,9% среди фильмовых каналов, далее Viasat History с 14,3% и Discovery Channel с 10,8% посреди познавательных каналов. В нише детских телеканалов первенство завоевал ПЛЮСПЛЮС с продолжительностью просмотра 26,2% среди детских каналов, на второй позиции – телеканал Nick Jr. с 17,4%.

Согласно данным, в прямой трансляции контент смотрело 99% абонентов Киевстар ТВ, при этом 69% абонентов пользовалось функцией просмотра эфира в записи.

Среди самого популярного контента на платформе в декабре – треть уже легендарной кинофраншизы «Бешеная свадьба», новый комедийный сериал «Разница в возрасте», триллер «В ловушке», экшн «Телохранитель жены киллера», а также премьерный седьмой сезон «Сватов».

Среди популярного кино, которое в прошлом году только стартовало в прокате на больших экранах и появилось на платформе в декабре – «Плохие домохозяйки», «Хороший, плохой, коп», «В ловушке», «Битва миров», «Ангел мести»» и другие. А по анимационным новинкам – библиотека Киевстар ТВ пополнилась такими семейными и фэнтези-мильтфильмами как «Мулан: новая легенда», «Два друга и барсук», «Академия магии». Среди любимых жанров пользователей комедия, экшн, драма и приключения.

Для просмотра зрители прежде всего выбирают Smart TV и Android TV – 61% пользователей, ТВ-приставцы предпочитают 39% абонентов, а мобильный телефон и другие веб-интерфейсы – 22% и 12% соответственно.

Напомним, что в декабре платформа Киевстар ТВ запустила собственный канал с аудиосказками на украинском языке. В настоящее время платформа насчитывает 300 аудиосказок, входящих в пакеты «Семейный» и «Премиум HD», а 80 бесплатных аудиосказок остаются в открытом доступе для всех подписчиков сервиса. Также в декабре Киевстар ТВ и независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA начали сотрудничество с целью обогащения Big Data Rating – данных измерения поведенческих настроений зрителей в ОТТ-сегменте. В начале января BIG DATA UA представило обзор показателей пересмотра за декабрь, где телеканалы группы 1+1 media стали лидерами в своих нишах.