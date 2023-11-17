"1+1 Украина" покажет документальный фильм "Дневник Монастырского" с эксклюзивными видео из личного архива экс-министра МВД

Это фильм-портрет, посвященный бывшему министру внутренних дел Денису Монастырскому.

В эту пятницу, 17 ноября, в 21:30 на "1+1 Украина" состоится премьера документального фильма "Дневник Монастырского". Это фильм-портрет, посвященный бывшему министру внутренних дел Денису Монастырскому, погибшему в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Впервые на телевидении эксклюзивно покажут частные видеодневники Дениса Монастырского, которые охватывают период с первого дня полномасштабного вторжения и раскроют малоизвестные детали работы МВД и лично Монастырского в этот период.

В документальном фильме близкие и коллеги расскажут, каким был Денис Монастырский, какие решения он принимал и как они повлияли на ход событий.

В "Дневниках Монастырского" зрители увидят интервью жены — Жанны Монастырской, мамы Аллы Монастырской, действующего министра МВД Игоря Клименко, а также эксклюзивный комментарий президента Украины Владимира Зеленского.

Над проектом работала команда продюсера Акима Галимова. Автор сценария – Анна Юрловская, режиссер – Дарья Сарычева.

Не пропустите премьеру документального фильма "Дневник Монастырского" 17 ноября в 21:30 на телеканале "1+1 Украина".

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