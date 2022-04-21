1,4 миллиона человек остались без водоснабжения в пострадавшей от войны восточной Украине

1,4 миллиона человек остались без водоснабжения в пострадавшей от войны восточной Украине

Вода нужна для жизни и есть право каждого человека.

Более 7 недель интенсивных военных действий в Украине привели к разрушению водопроводных и электрических сетей, в результате чего 1,4 миллиона человек остались без доступа к безопасной воде на востоке Украины и еще 4,6 миллиона человек имеют только ограниченный доступ. В целом, более 6 миллионов человек в Украине ежедневно сталкиваются с трудностями доступа к питьевой воде, которая является одной из главных человеческих потребностей.

Об этом пишет ЮНИСЕФ.Украина.

С начала войны 24 февраля только на востоке Украины было зафиксировано по меньшей мере 20 частных случаев повреждения инфраструктуры водоснабжения. Усиление боевых действий на востоке страны и распространенное использование взрывных средств оружия в населенных пунктах чревато возможным коллапсом системы водоснабжения, которая уже испытала негативное влияние после предыдущих 8 лет конфликта.

«Вода нужна для жизни и является правом каждого человека, – сказала Оснат Лубрани, координатор системы ООН в Украине, предупреждая о рисках для здоровья, особенно для детей и пожилых людей.

“Плохое качество воды может привести к таким заболеваниям, как холера, диарея, кожные инфекции и другие смертельно опасные инфекционные болезни. Люди вынуждены жить в местах массового поселения и не могут соблюдать базовые правила гигиены. И это требует решения», – добавила госпожа Лубрани.

Ситуация особенно критична в Мариуполе, где десятки тысяч людей используют грязные источники в поисках любой воды, которую можно найти. Большие города Донецкой и Луганской областей также отрезаны от поставок воды, кроме того, еще 340 000 человек потеряют водоснабжение, если иссякнут запасы водохранилища в Горловке.

В начале марта в Сумах и Чернигове произошли серьезные перебои с водой, также сильно пострадала система водоснабжения Харькова.

Восстановление водоснабжения и обеспечение срочных поставок в эти города и другие районы интенсивных боевых действий особенно сложно. С начала конфликта гуманитарные организации получили сообщения из надежных источников о ранении четырех техников водоканалов в Чернигове и одного в Харькове. Эти данные дополняют информацию о по меньшей мере 35 сотрудниках водоканала, которые были убиты или ранены в Донецкой и Луганской областях с 2014 года.

«Маленькие дети, живущие в зонах конфликтов, в 20 раз чаще умирают от диарейных заболеваний от потребления опасной воды, чем от прямого насилия в результате войны, – сказал глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин. – Где бы они ни находились, доступ детей к воде не должен быть под угрозой из-за войны – для детей это вопрос жизни и смерти».

С 24 февраля гуманитарные организации помогли более 180 000 человек получить доступ к чистой воде и средствам гигиены.

Организации, входящие в Кластер воды, санитарии и гигиены, работу которого координирует ЮНИСЕФ, также предоставили генераторы и оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры, чтобы обеспечить питание для водяных насосов и запустить систему водоснабжения в Сумах и Чернигове.

Харьковский водоканал получил в 57,4 тонны сжиженного хлора для системы водоснабжения хватит для очистки воды в течение трех недель, и еще 4,5 тонны сжиженного хлорного газа было передано для работы Ужгородского водоканала. Это позволит обеспечить безопасное водоснабжение для 1,4 миллиона человек в Харькове и 140 000 человек в Ужгороде, в котором наблюдается значительный приток перемещенных лиц.

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