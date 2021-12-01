1 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.
Какой сегодня день
В среду, 1 декабря, в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом.
В Украине в этот день празднуют Годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, на котором 90,32% граждан высказались за Независимость Украины, День работников прокуратуры и неофициальный День невролога. В Румынии 1 декабря отмечают День Объединения, в ЦАР – День провозглашения Республики, в Республике Чад – День свободы и демократии, в Исландии – День самоуправления, в Португалии – День восстановления Независимости, в Панаме – День учителя.
Памятные даты 1 декабря
- 1783 — Первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом. Это осуществил в Париже французский физик Жак Александр Сезар Шарль. Во время двухчасового полета в гондоле пули вместе с Шарлем находился его напарник Робер.
- 1835 — Увидела свет первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена.
- 1891 — Американец Джеймс Нейсмит придумал баскетбол.
- 1918 — Провозглашено создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.
- 1955 — Начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегации в городском транспорте.
- 1990 — Под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.
- 2013 — в ответ на попытку силового разгона Евромайдана миллионная демонстрация в Киеве, стычки возле Администрации Президента Украины и начало Революции достоинства.
Церковный праздник сегодня 1 декабря
1 декабря православная церковь чтит память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале 4 века.
Святой Платон был братом святого мученика Антиоха; они родились в семье христиан и получили благочестивое воспитание. Уже в юности Платон был умным и добродетельным человеком, проповедовал христианство среди язычников. За это правитель Агрипин призвал его на суд и стал убеждать отречься от веры. Увидев, что Платон устойчив в своих убеждениях, правитель рассердился и приказал подвергнуть молодого христианина мучениям, а впоследствии и сам стал истязать его. В конце концов, мученика обезглавили.
Святой Роман вместе с отроком Варулом принял мучения при гонениях на христиан, начатых императором Максимиланом. Роман был дьяконом в Кесарии. Однажды, встретив идущего на языческий праздник епарха Асклипиада, он начал убеждать его отречься от идолов. Тот отказался и приказал подвергнуть диакона пыткам. В это время Роман увидел мальчика Варула и воскликнул: "Даже этот отрок мудрее тебя, потому что знает истинного Бога!" Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестокому наказанию.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.
- Старайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбнее.
Приметы на 1 декабря
В древности Платона и Романа называли Зимоуказателями, поскольку по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. "Платон и Роман кажут зиму нам", — говорили в народе. Если в течение дня случалось изменение погоды, то это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: утром судили о начале зимы, в полдень — о середине, вечером — о конце.
Если вдруг в доме Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге.
- Если в этот день тепло на улице, то зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
- Ветер сильный дует – зимой вьюга и вьюга будет много.
- Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень изменчивой.
- Круги вокруг луны – скоро будет мороз.
Именины 1 декабря
День ангела (именины) сегодня, 1 декабря, отмечают: Николай, Платон, Роман.
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