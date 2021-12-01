1 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.

Какой сегодня день

В среду, 1 декабря, в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом.

В Украине в этот день празднуют Годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, на котором 90,32% граждан высказались за Независимость Украины, День работников прокуратуры и неофициальный День невролога. В Румынии 1 декабря отмечают День Объединения, в ЦАР – День провозглашения Республики, в Республике Чад – День свободы и демократии, в Исландии – День самоуправления, в Португалии – День восстановления Независимости, в Панаме – День учителя.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом / Pexels

Памятные даты 1 декабря

1783 — Первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом. Это осуществил в Париже французский физик Жак Александр Сезар Шарль. Во время двухчасового полета в гондоле пули вместе с Шарлем находился его напарник Робер.

1835 — Увидела свет первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена.

1891 — Американец Джеймс Нейсмит придумал баскетбол.

1918 — Провозглашено создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

1955 — Начало движения против расовой сегрегации в США. В городе Монтгомери негритянка Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине в автобусе, за что была арестована полицией. В результате массовых акций протеста Верховный Суд США через год отменил закон о сегрегации в городском транспорте.

1990 — Под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией.

2013 — в ответ на попытку силового разгона Евромайдана миллионная демонстрация в Киеве, стычки возле Администрации Президента Украины и начало Революции достоинства.

Церковный праздник сегодня 1 декабря

1 декабря православная церковь чтит память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале 4 века.

Святой Платон был братом святого мученика Антиоха; они родились в семье христиан и получили благочестивое воспитание. Уже в юности Платон был умным и добродетельным человеком, проповедовал христианство среди язычников. За это правитель Агрипин призвал его на суд и стал убеждать отречься от веры. Увидев, что Платон устойчив в своих убеждениях, правитель рассердился и приказал подвергнуть молодого христианина мучениям, а впоследствии и сам стал истязать его. В конце концов, мученика обезглавили.

Святой Роман вместе с отроком Варулом принял мучения при гонениях на христиан, начатых императором Максимиланом. Роман был дьяконом в Кесарии. Однажды, встретив идущего на языческий праздник епарха Асклипиада, он начал убеждать его отречься от идолов. Тот отказался и приказал подвергнуть диакона пыткам. В это время Роман увидел мальчика Варула и воскликнул: "Даже этот отрок мудрее тебя, потому что знает истинного Бога!" Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестокому наказанию.

святой мученик Роман / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Старайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбнее.

Приметы на 1 декабря

В древности Платона и Романа называли Зимоуказателями, поскольку по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. "Платон и Роман кажут зиму нам", — говорили в народе. Если в течение дня случалось изменение погоды, то это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: утром судили о начале зимы, в полдень — о середине, вечером — о конце.

Если вдруг в доме Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге.

Какой праздник 6 декабря / Pexels

Если в этот день тепло на улице, то зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Ветер сильный дует – зимой вьюга и вьюга будет много.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень изменчивой.

Круги вокруг луны – скоро будет мороз.

Именины 1 декабря

День ангела (именины) сегодня, 1 декабря, отмечают: Николай, Платон, Роман.

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