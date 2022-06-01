1 июня 2022 – этот день в истории, основные события

1 июня 2022 – среда. 98-й день войны России против Украины. 152-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

1 июня — Международный день защиты детей. Это важное ежегодное событие призывает всех взрослых помочь детям получить достойные условия жизни, отдыха и образования, а также защитить их от эксплуатации и насилия. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 1924 года Лига наций приняла Декларацию прав ребенка – это был первый документ международного уровня, рассказывающий о детских правах и безопасности.

А еще 1 июня — Всемирный день родителей. Традицию праздновать столь важное событие начало Генеральная ассамблея ООН в 2012 году. Ее приурочили к Международному дню детей, чтобы подчеркнуть роль семьи в формировании у детей общечеловеческих ценностей. Также этот день помогает лучше понять, что родители – главные воспитатели детей.

Также 1 июня — Всемирный день ответственного туризма. Начали это событие в 2006 году. Каждый год в этот день раскрывают некую конкретную тему, требующую немедленного вмешательства со стороны общества. Например, браконьерству. Главным правилом ответственного туризма можно назвать: нужно относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.

1 июня – Всемирный день рифа. Событие началось в 2010 году. Ее основная цель состоит в привлечении внимания общества к коралловым рифам, которые являются живым организмом. От его здоровья во многом зависит здоровье всего океана.

А еще 1 июня — Всемирный день молока. Традицию праздновать такое интересное событие начало в 2001 году, а инициатором ее создания выступила Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Главная цель мероприятия – популяризировать молокопродукты, рассказать населению, как именно работают предприятия, занимающиеся молочным производством.

Также 1 июня – Всемирный день бега. Ежегодно приходится на первую среду июня и набирает все больше поклонников. Цель этого дня – распространить среди населения бег, который является наиболее доступным способом поддерживать здоровье.

1 июня — День хождения босиком. Он был основан организацией "Soles4Souls" после цунами 2004 года, чтобы поддержать людей, пострадавших от природной стихии.

Также 1 июня – День ношения платья. Это событие празднуют дважды в год — начале июня и начале декабря. Рекомендуется одеть платье на работу, прогулку по городу или встречу с друзьями.

1 июня – какой сегодня праздник в церковном календаре

1 июня — день памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского / Фото: commons.wikimedia.org

1 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского. Жил в I веке и был епископом в Пруссе (Вифиния). Смело и открыто проповедовал христианство, за что его вместе с тремя его пресвитерами (Полиен, Менандр, Акакий) привели на допрос к правителю Юлии. Патрикий отказался принести жертву идолам, за что его бросили в горячий источник. Он молился Господу и остался невредим. Юлий разозлился и приказал отсечь голову епископу и трем его пресвитерам.

Памятные даты 1 июня

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 1 июня:

794 год — король Карл Великий отказывается подчиниться решениям VIII Вселенского собора 787 года, касавшимся поклонения иконам;

1475 год — османский флот под командой великого визиря и капудана-паши Гедик Ахмеда начинает осаду Кафы;

1494 год — в казначейских отчетах Королевства Шотландия зафиксировали первое письменное упоминание о шотландском виски;

1533 год — короновали Анну Болейн, новую жену английского короля Генриха VIII;

1652 год — начинается битва под Батогом между союзной армией Войска Запорожского и Крымского Ханства под руководством Богдана Хмельницкого против войска Речи Посполитой под командованием Мартына Калиновского (важное событие в ходе Хмельниччины, завершившееся победой союзников);

1831 год – во время исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаруживает местонахождение Северного магнитного полюса Земли;

1845 год — зафиксировали рекордный по дальности перелет домашнего голубя (расстояние протяженностью 11 тысяч километров (Намибия-Лондон) он преодолел за 55 дней);

1893 год — в Берлине происходит премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф";

1935 год — в Великобритании вводят номерные знаки к автомобилям и обязательную сдачу экзаменов на водительские права;

1938 год — в США выходит 1-е число журнала комиксов "Action Comics", в котором появился знаменитый ныне Супермен;

1943 год — над Бискайским заливом немцы сбивают самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль (однако это был обычный гражданский самолет, все пассажиры погибли вместе с британским актером Лесли Говардом);

1946 год — по приговору трибунала в Бухаресте казнят пронацистского диктатора Королевства Румыния генерала Иона Антонеску;

1958 год – во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль становится премьер-министром Франции;

1961 год — сингл Элвиса Пресли "Surrender" выходит на первую ступеньку британского хитпарада;

1964 год — группа The Beatles выпускает сингл "Sweet Georgia Brown"/"Take Out Some Insurance On Me Baby";

1967 год — диск The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" становится "золотым" в Великобритании и США;

1969 год – в Канаде на радио и телевидении запрещают рекламу табачных изделий;

1980 год – начинает работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN);

1981 год — выходит альбом Джорджа Гаррисона "Somewhere in England";

1990 год — на экраны США выходит фильм "Вспомнить все" с участием Арнольда Шварценеггера.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 июня

Каковы сегодня именины: Артем, Роман, Александр, Дмитрий, Назар, Виталий, Анна, Анастасия.

1 июня родились:

1076 год — Великий князь Киевский, старейший сын Владимира Мономаха Мстислав Великий;

1876 год — украинская актриса Анна Мещерская;

1903 год — новомученик Украинской греко-католической церкви, религиозный деятель, епископ УГКЦ, редемпторист Василий (Величковский).

Погода на 1 июня

1 июня в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове в течение всего дня небо будет покрыто облаками, ночью возможен дождь, днем — гроза. В Харькове небо будет ясным лишь утром, без осадков. В Одессе безоблачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +14 ночью. Во Львове +21 днем и +11 ночью. В Харькове +28 днем и +16 ночью. В Одессе +26 днем и +18 ночью.