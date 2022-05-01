1 мая 2022 года – этот день в истории / pixabay.com

1 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

1 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

1 мая 2022 – воскресенье. 67-й день войны России против Украины. 121-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

1 мая – День рождения почтовой марки. Почтовая марка – это обычный атрибут письма, но среди них можно найти действительно ценные и уникальные экземпляры. К примеру, как последняя почтовая марка Укрпочты с российским военным кораблем. Их хотят получить филателисты, чтобы пополнить свою ценную коллекцию. Почтовые марки появились в продаже XIX века в Англии А именно 1 мая 1840 здесь создали наклеивающие марки с изображением тогдашней королевы.

Также 1 мая – День директоров школ. Предложила создать такое интересное событие член Ассоциации учителей США Джанет Делария.

А еще 1 мая – День глобальной любви. Это событие сочетает любовь к природе, к детям, родителям и другим родственникам, ко всему живому на планете Земля. Основал ее Фонд Любви еще в 2004 году.

1 мая также – День коучера. Дата посвящена новой профессии, ставшей очень популярной сегодня. Коучеры помогают людям достичь определенной цели, например, стать более уверенными в себе и успешными.

1 мая — Международный день подсолнечника. Подсолнечник можно назвать символом гармонии между развивающимся городом и природой. А предложил создать такое интересное событие садовник из Британии – Ричард Рейнолдс. Случилось это 1 мая 2010 года. Первоначально Международный день подсолнечника был популярен только в Европе, но впоследствии перекинулся на другие страны мира.

А еще 1 мая – День Матери Гуски. Это необычное и веселое событие, созданное более 350 лет назад. Посвящена она Матери Гуське – хорошему персонажу из назидательных французских и англо-американских сказок.

Также 1 мая — Всемирный день веселья. Автором происшествия стала доктор Мадан Катария, являющийся известным семейным специалистом по Мумбаи (Индия). А еще он создал современную Laughter Yoga ("йога смеха").

1 мая – День весны и труда. Зимние холода с началом последней весенней луны уже действительно исчезают, солнышко греет тепло, расцветают деревья и кусты. Так почему же такой хороший день также был предложен для проведения Дня труда? Все началось в 1877 году с массовыми забастовками американских работников, работавших в железнодорожной и металлургической отраслях. Однако эти акции протеста были сразу подавлены властями. Спустя 13 лет ситуация повторилась, хотя забастовки проходили достаточно мирно. Люди требовали увеличения размера заработной платы и создания специальных организаций, отстаивающих права трудящихся.

1 мая 1886 г. в Чикаго состоялся протест рабочих фабрик и заводов. Люди протестовали из-за слишком длинного трудового дня, ведь из-за нового рабочего графика им приходилось работать более 8 часов. В некоторых цехах даже работали по 15 и 20 часов в сутки. 4 дня продолжались протесты. Из-за массовых стачек погибло 7 служителей правопорядка, пострадало еще полсотни. Также погибли 4 забастовщика, семеро задержаны, а затем казнены из-за повешения. Впоследствии к забастовщикам присоединились рабочие других городов США. 1888 состоялось заседание национальной федерации труда. Тогда 1 мая был провозглашен Днем борьбы за права рабочих. Событие имело важное значение для американского народа.

1 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

1 мая – день памяти преподобного Иоанна Солунского / pixabay.com

1 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна Солунского. Также он известен как Иван Цареградский. Был средневековым христианским святым и монахом из Византии. Известен своей борьбой с иконоборцами. Его учителем был Григорий Декаполит.

Еще в юношеском возрасте Иоанн покинул мирскую жизнь, чтобы посвятить себя служению Богу. Принял постриг в Солунском монастыре. Во времена правления императора Льва V Армянина христиан очень сильно преследовали из-за их поклонения святым иконам. Иван Солунский приехал тогда в Царьград и вместе со своим учителем святым Григорием Декаполитом и святым Иосифом Песнеписцем поддерживал людей в истинной вере. Умер в 850 году в Константинополе. Вскоре его мощи перенесли в церковь святого Николая, которую построили за городом.

Памятные даты 1 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 1 мая:

1328 — королевство Англия признает независимость Королевства Шотландия по мирному договору 1328;

1497 год — митрополит Киевский Макарий погибает мученической смертью от татар;

1682 — Парижская Обсерватория была торжественно открыта Людовиком XIV;

1699 год — в долине реки Миссисипи Пьером ле Мойном основана первая колония европейцев;

1707 — Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединились в одно государство под названием Королевство Великобритании;

1840 год — в Великобритании появляется в продаже первая в мире почтовая марка, которая называлась "Черные пенни";

1851 — в Хрустальном дворце (Лондон) состоялось открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры;

1886 — в Чикаго проходит массовая демонстрация рабочих, которая была атакована полицией;

1931 год — в Нью-Йорке на официальной церемонии открыли самое высокое в то время в мире здание "Эмпайр-Стейт-Билдинг" (102 этажа), его построили по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год;

1943 год — немецкими нацистами совершено массовое убийство 9000 евреев из гетто в городе Броды Львовской области;

1966 — студентом Георгием Москаленко и рабочим Виктором Кукса ночью установлен на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 мая

Какие сегодня именины : Ян, Антон, Виктор, Василий, Иван, Ефим, Феликс, Кузьма, Тамара.

1 мая родились:

1942 год – украинский филолог Анатолий Алексеев;

1945 год — украинский певец, народный артист Украины Василий Зинкевич;

1951 год – народный артист Украины, актер и режиссер львовского театра имени Заньковецкой Григорий Шумейко;

1988 год – украинский хоккеист Дмитрий Нименко.

Погода на 1 мая

1 мая в Киеве облачно, без осадков. Во Львове будет ясно лишь утром, без осадков. В Харькове днем погода сменится на пасмурную, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +7 ночью. Во Львове +18 днем и +5 ночью. В Харькове +13 днем и +4 ночью. В Одессе +15 днем и +10 ночью.