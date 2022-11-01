1 ноября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

1 ноября 2022 — автокро. 251-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 60 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

1 ноября — Всемирный день вегана. Идея вегетарианства возникла примерно 2500 лет назад в Индии и некоторых других странах мира. В индуизме отказ от потребления продуктов животного происхождения связан со священными коровами и философией переселения душ. Веганство также поддерживают джайнисты и буддисты. Мясо не ели многие известные люди. К примеру, легендарный греческий математик и философ Пифагор был вегетарианцем. Праздник же был основан в 1994 году в честь основания первого "Веганского союза". Ее создали в 1944 году в Великобритании по инициативе Дональда Уотсона.

Также 1 ноября – Международный день ароматической свечи. Впервые его отпраздновали в 2019 году. Несмотря на свой "молодой" возраст, праздник имеет немало поклонников по всему миру. Главная его цель – напомнить людям о расслабленности и легкости, с которыми нужно наслаждаться каждой минутой жизни. И именно ароматические свечи помогают достичь такого состояния.

А еще 1 ноября – День нулевого меридиана. Решение о создании нулевого меридиана было принято в 1884 году во время конференции в Вашингтоне. К этому времени в разных странах были свои "нулевые меридианы", что сильно усложняло мореходство. На конференции выдвинули предложение использовать Гринвич и вычислять время во всем мире. Также тогда же приняли, что сутки нужно считать с 00:00 до 24:00 часов. Считается, что впервые "нулевой меридиан" 1541 ввел Герард Меркант, когда создал свой глобус. Однако тогда условная линия проходила в районе Канарских островов.

1 ноября – Мовембер (или Усопад). Ежегодная акция, которая проходит для поддержки борьбы с раком яичек и другими мужскими заболеваниями. Название образовали сочетанием двух английских слов: moustache (усы) и November (ноябрь). Придумали акцию молодые люди из Австралии в 1999 году. Но активные мероприятия начались только в 2006 году. Главная цель дня – мужчины месяц не бреют свои усы, а сбереженные средства отдают в фонд борьбы с раком яичек.

Также 1 ноября – День рождения Европейского Союза. Европейский Союз был образован 7 февраля 1992 года после заключения Маастрихтского договора. Однако официально этот договор начал действовать только с 1 ноября 1993 года. Однако первым, кто произнес идею объединения стран на равных условиях, стал Виктор Гюго. Случилось это еще в 1851 году.

Какой сегодня, 1 ноября, церковный праздник

1 ноября – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского / Фото: commons.wikimedia.org

1 ноября в церковном календаре – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Преподобный Иоанн Рыльский являлся великим духовным подвижником Болгарской Православной Церкви. Родился он в селе Скрино (Среднецкая область) в 876 году. Иоанн рано остался сиротой, поэтому пошел служить пастухом к чужим людям. Как-то у него потерялся теленок и он долго молился, чтобы его найти. Бог помог мальчику. За свою жизнь он исцелил многих больных и одержимых нечистым духом людей. Умер Иоанн Рыльский 18 августа 946 года. А в 1238 году его мощи были перенесены из города Средца в Тырново (тогдашня столица Болгарского государства).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 ноября

Каковы сегодня именины: Иван, Дмитрий, Михаил, Леонид, Павел, Николай, Сергей, Петр, Феликс.

Талисманом человека, рожденного 1 ноября является гематит. Камень, имеющий кроваво-красный оттенок. Издавна считалось, что гематит способен улучшить сексуальную привлекательность человека, носящего украшения с ним.

В этот день родились:

1861 год – украинская прозаиня и поэтесса Днепрова Чайка;

1939 год – украинский режиссер, актер, народный артист Украины Федор Стригун.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит открывать в доме окна, потому что может из-за них залететь нечисть.

Лучше не ссориться и не спорить.

Запрещается стирать одежду и сушить ее на балконе или на улице.

Народные приметы и традиции в ноябре

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода означает, что и зимой будет тепло;

если идет дождь, в ноябре еще снега не будет;

пошел первый снег – зима будет снежная и холодная.

В народе 1 ноября называли Проводы осени. А все потому, что в Киевской Руси устраивали вечеринки, чтобы провести осень и встретить зиму. На праздничный стол обязательно готовили блюда с куриным мясом.

Погода на сегодня, 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в Киеве ясно утром, но потом небо покроется облаками, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +2 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +6 днем и ночью 0. В Одессе +14 днем и +4 ночью.

Памятные даты 1 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 ноября:

1179 год — Филипп II, первый из королевской династии Капетингов, короновался в Реймском соборе;

1512 год — впервые открывают для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненную Микеланджело;

1525 год – началась экспедиция Франсиско Писарро в Перу;

1604 год — в банкетном зале королевского дворца Вайтголл в Лондоне проходит премьера трагедии Шекспира "Отелло";

1755 год — столицу Королевства Португалия Лиссабон полностью разрушил землетрясение (гибнет около 32 тысяч человек, более 100 тысяч ранены);

1781 год — в Габсбургской монархии упраздняют крепостное право;

1800 год — Джон Адамс становится первым президентом США, въезжающим в Белый дом;

1814 год — открывается Венский конгресс (по 9 июня 1815), созванный по инициативе Великобритании, Российской империи, Австрийской империи и Королевства Пруссия после окончания наполеоновских войн с целью реставрации Бурбонов во Франции и закрепления новых границ в Европе;

1894 год — в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявляет о создании антидифтерийной сыворотки;

1914 год — в Канаде принимают Акт, по которому украинцы — выходцы из Австро-Венгерской империи — помещаются в концлагеря, где некоторых из них содержали до 1920;

1918 год — "Ноябрьский чин" во Львове — украинцы берут власть в городе, вскоре провозглашают ЗУНР;

1922 год — прекращает свое существование Османская империя, провозглашающая образование Турецкой республики;

1927 год — создают футбольный клуб "Динамо" (Киев);

1936 год — Бенито Муссолини впервые называет союз Королевства Италия и Третьего Рейха "осью";

1939 год — Третий Рейх аннексирует Западную Польшу и Данциг (Гданьск);

1945 год — Специальная комиссия союзников объявляет, что Гитлер мертв;

1991 год — Чечня провозглашает свою независимость;

1993 год – в Литве вводят визовый въезд для жителей СНГ;

2006 год — покушаются на Александра Литвиненко.

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