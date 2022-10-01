1 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

1 октября 2022 года – суббота. 220-й день войны России против Украины. До Нового года остался 91 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
1 октября – День города Запорожья. Каждый год праздник приходится на первую субботу октября. Это крупный индустриальный центр, основанный еще в 1770 году. Статус уездного города Запорожья получил уже в 1806 году.
Также 1 октября – Всемирный день какао и шоколада. Праздник начали в 2010 году по инициативе Французской академии шоколада в Милане. Впервые плоды шоколадного дерева начали употреблять в Южной Америке. Случилось это около 3 с половиной тысячелетий назад.
А еще 1 октября – День рождения открытки. Именно в этот день 1869 года в Венской типографии была выпущена первая корреспондентская карточка, которую можно было отправить адресату, не запечатывая при этом конверт.
1 октября — Международный день охраны енотов. Событие было создано девочкой из Калифорнии, которая в 2002 году решила доказать, что еноты не наносят вреда, а являются важной составляющей экологической системы.
Также 1 октября – Всемирный день татуировщика. Праздник был создан в 2015 году по инициативе сообщества тату-профессионалов.
А еще 1 октября – День CD-плеера. Именно в этот день 1982 года Sony, Philips и Polygram совершили настоящую революцию в индустрии музыки и выпустили первый в мире CD-проигрыватель.
1 октября — Всемирный день пешего шествия. Празднуется в рамках Европейской недели спорта. Главная его цель – интегрировать физическую активность в повседневную жизнь.
Также 1 октября – День города Черновцы. Каждый год праздник приходится на первую субботу октября. Город – старинный центр Буковины. Первое упоминание о нем датируется началом XV столетия.
А еще 1 октября – Всемирный день вегетарианства. Принципы вегетарианства существовали во многих старых культурах. К примеру, в Древнем Египте его идеология практиковалась некоторыми религиозными группами.
1 октября — Международный день музыки. Ввел этот праздник лорд Иегуди Менухин – известный американский дирижер и скрипач. Впервые событие было организовано в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.
Также 1 октября — Международный день пожилых людей. Праздник был утвержден Генеральной ассамблеей ООН в 1990 году. Сначала день праздновали только в Европе, позже он стал популярен также в США. А с 1991 в Украине.
А еще 1 октября – День геронтолога. Геронтология – наука, изучающая внутренние процессы старения человека, а также разные способы боротбы с ним. Ученые исследуют различные заболевания, которые могут влиять на возрастные изменения, ищут способы их лечения.
Какой сегодня, 1 октября, церковный праздник
1 октября в церковном календаре – день памяти мучениц Ариадны, Софии и Ирины. Они жили в III веке в Египте. Были христианками. Их казнили во времена правления императора Аврелиана, потому что они отказались отречься от своей веры.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 октября
Каковы сегодня именины: Илларион, Евмен, Аркадий, София, Ариадна, Ирина.
Талисманом человека, рожденного 1 октября является жадеит. Издавна считали, что этот камень приносит значительную пользу здоровью владельца. К примеру, у ацтеков жадеит ценился дороже золота.
В этот день родились:
- 1858 год – украинский писатель Адриан Кащенко;
- 1862 год – украинский историк Дмитрий Миллер;
- 1897 год – украинский поэт, писатель, литературный критик Валерьян Полищук;
- 1903 год — украинский и американский пианист-виртуоз Владимир Горовиц;
- 1981 год – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит сегодня просить Бога больше, чем вам нужно.
- Не хвастайтесь, иначе удача отвернется от вас.
- Замужним женщинам запрещается спорить со свекровью.
- Нельзя убивать пауков и убирать паутину.
Народные приметы и традиции на 1 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: ветер дует с востока – в ближайшие дни будет сухая погода;
- листья с березы еще не упали — снег будет поздно;
- журавли начали улетать на зимовку – ждите заморозки на Покров (19 октября);
- высокие сорняки – будут сильные заморозки.
В народе 1 октября называли Арина шиповник. Это название связано с ягодой, которая как раз созревает в начале октября. В этот день ее начинали собирать и готовить на зиму.
Погода на сегодня, 1 октября
Сегодня, 1 октября, в Киеве облачная погода, вечером возможен дождь. Во Львове пасмурно, на протяжении всего дня небольшой дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясное небо утром, но днем покроется облаками, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +21 днем и +14 ночью. Во Львове +16 днем и +11 ночью. В Харькове +21 день и +13 ночью. В Одессе +24 днем и +18 ночью.
Памятные даты 1 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 1 октября:
- 331 год до н. э. — в битве у Гавгамелей (Месопотамия) Александр Македонский одерживает победу над персидским царем Дарием III;
- 1648 год – казацкие полки захватывают крепость Кодак на Запорожье;
- 1661 год — в Королевстве Англия проходит первая гонка на яхтах: король Карл II обогнал своего брата Джеймса;
- 1727 год — на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избирают гетманом;
- 1871 год — в Киеве начинает работу Коллегия Павла Галагана;
- 1919 год — заканчивается польско-украинская война;
- 1926 год — Киевский оперный театр получает название Киевская государственная академическая украинская опера, (сегодня Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко);
- 1931 год – выпускают первый трактор на Харьковском тракторном заводе;
- 1938 год – немецкие войска входят на территорию Чехословакии;
- 1941 год — подписывают трехстороннее соглашение, согласно которому США и Великобритания обязуются предоставить СССР материальную помощь;
- 1948 год – начинается эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км;
- 1949 год – в Пекине провозглашают создание Китайской Народной Республики;
- 1959 год — в Киеве создают Общество культурных связей с украинцами за рубежом;
- 1960 год — на Запорожском автомобилестроительном заводе начинается производство серийных машин ЗАЗ-965 "Запорожец".