1 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

1 октября 2022 года – суббота. 220-й день войны России против Украины. До Нового года остался 91 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

1 октября – День города Запорожья. Каждый год праздник приходится на первую субботу октября. Это крупный индустриальный центр, основанный еще в 1770 году. Статус уездного города Запорожья получил уже в 1806 году.

Также 1 октября – Всемирный день какао и шоколада. Праздник начали в 2010 году по инициативе Французской академии шоколада в Милане. Впервые плоды шоколадного дерева начали употреблять в Южной Америке. Случилось это около 3 с половиной тысячелетий назад.

А еще 1 октября – День рождения открытки. Именно в этот день 1869 года в Венской типографии была выпущена первая корреспондентская карточка, которую можно было отправить адресату, не запечатывая при этом конверт.

1 октября — Международный день охраны енотов. Событие было создано девочкой из Калифорнии, которая в 2002 году решила доказать, что еноты не наносят вреда, а являются важной составляющей экологической системы.

Также 1 октября – Всемирный день татуировщика. Праздник был создан в 2015 году по инициативе сообщества тату-профессионалов.

А еще 1 октября – День CD-плеера. Именно в этот день 1982 года Sony, Philips и Polygram совершили настоящую революцию в индустрии музыки и выпустили первый в мире CD-проигрыватель.

1 октября — Всемирный день пешего шествия. Празднуется в рамках Европейской недели спорта. Главная его цель – интегрировать физическую активность в повседневную жизнь.

Также 1 октября – День города Черновцы. Каждый год праздник приходится на первую субботу октября. Город – старинный центр Буковины. Первое упоминание о нем датируется началом XV столетия.

А еще 1 октября – Всемирный день вегетарианства. Принципы вегетарианства существовали во многих старых культурах. К примеру, в Древнем Египте его идеология практиковалась некоторыми религиозными группами.

1 октября — Международный день музыки. Ввел этот праздник лорд Иегуди Менухин – известный американский дирижер и скрипач. Впервые событие было организовано в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

Также 1 октября — Международный день пожилых людей. Праздник был утвержден Генеральной ассамблеей ООН в 1990 году. Сначала день праздновали только в Европе, позже он стал популярен также в США. А с 1991 в Украине.

А еще 1 октября – День геронтолога. Геронтология – наука, изучающая внутренние процессы старения человека, а также разные способы боротбы с ним. Ученые исследуют различные заболевания, которые могут влиять на возрастные изменения, ищут способы их лечения.

Какой сегодня, 1 октября, церковный праздник

1 октября – день памяти мучениц Ариадны, Софии и Ирины. / Фото: Pexels

1 октября в церковном календаре – день памяти мучениц Ариадны, Софии и Ирины. Они жили в III веке в Египте. Были христианками. Их казнили во времена правления императора Аврелиана, потому что они отказались отречься от своей веры.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 октября

Каковы сегодня именины: Илларион, Евмен, Аркадий, София, Ариадна, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 1 октября является жадеит. Издавна считали, что этот камень приносит значительную пользу здоровью владельца. К примеру, у ацтеков жадеит ценился дороже золота.

В этот день родились:

1858 год – украинский писатель Адриан Кащенко;

1862 год – украинский историк Дмитрий Миллер;

1897 год – украинский поэт, писатель, литературный критик Валерьян Полищук;

1903 год — украинский и американский пианист-виртуоз Владимир Горовиц;

1981 год – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит сегодня просить Бога больше, чем вам нужно.

Не хвастайтесь, иначе удача отвернется от вас.

Замужним женщинам запрещается спорить со свекровью.

Нельзя убивать пауков и убирать паутину.

Народные приметы и традиции на 1 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ветер дует с востока – в ближайшие дни будет сухая погода;

листья с березы еще не упали — снег будет поздно;

журавли начали улетать на зимовку – ждите заморозки на Покров (19 октября);

высокие сорняки – будут сильные заморозки.

В народе 1 октября называли Арина шиповник. Это название связано с ягодой, которая как раз созревает в начале октября. В этот день ее начинали собирать и готовить на зиму.

Погода на сегодня, 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Киеве облачная погода, вечером возможен дождь. Во Львове пасмурно, на протяжении всего дня небольшой дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясное небо утром, но днем покроется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +14 ночью. Во Львове +16 днем и +11 ночью. В Харькове +21 день и +13 ночью. В Одессе +24 днем и +18 ночью.

Памятные даты 1 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 октября: