1 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

1 сентября 2022 года – четверг. 190-й день войны России против Украины. До Нового года остался 121 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

1 сентября — День знаний. Единой даты для начала нового учебного года в мире не существует, ведь каждая страна установила для этого разное время. В Украине это – первый осенний день. Поскольку в украинском обществе принято к образованию относиться очень уважительно, был введен праздник – День знаний. Сегодня она связана с осенью, но даже в Украине так было не всегда. У наших потомков славян ребенка воспитывали так, чтобы он мог физически работать, противостоять естественным стихиям. Сначала учительницей была мама. А после 7 лет каждого малыша вовлекали в определенную работу, чтобы развивать у него навыки.

Также 1 сентября — Всемирный день написания писем. Он был создан Ричардом Симпкином в 2014 году. История переписки очень долгая и насчитывает тысячелетия. Первые письма писали и отправляли военнослужащие Сирии, Египта, Персии. Передача писем происходила с помощью конных и пеших гонцов, которых сегодня мы называем курьерами.

А еще 1 сентября — Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера. Согласно решению ВОЗ целый месяц сентябрь посвящен этой тяжелой болезни, которой сейчас в мире болеет более 50 миллионов мужчин и женщин. Более известным ее названием является деменция. Она является хроническим и постоянно прогрессирующим синдромом, вызываемым дисфункцией головного мозга. Сопровождается Альцгеймером нарушениями памяти, языка, ориентации, поведения, мышления.

1 сентября – День японских дельфинов (Japan Dolphins Day). Ежегодно рыбаки в уединенной бухте Тайдзи загоняют и убивают более 2000 дельфинов на мясо. Эта бойня – самое массовое убийство дельфинов во всем мире. Власти Японии не видят в этом ничего плохого, оправдывая зверства культурой своего народа. Однако в 2009 году благодаря документальному фильму "Бухта" на Тайдзи обратил внимание весь мир. Каждый год представители природоохранных организаций собираются перед японскими посольствами, чтобы выразить обеспокоенность ужасающими событиями.

Какой сегодня, 1 сентября, церковный праздник

1 сентября – день памяти мученика Андрея Стратилата и других / Фото: commons.wikimedia.org

1 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Андрея Стратилата и других. Андрей Стратилат был раннехристианским святым, мучеником и римским воином. Служил в войске Сирии во времена правления императора Максимилиана. Он не был крещен, но тайком верил во Христа. Во время боя Андрей вместе со своей женой победил врага, помолившись Иисусу. Воины увидели, что Господь помог им выиграть войну, и все вместе обратились к вере Христовой. Когда Андрей вернулся домой, его заключили в тюрьму и долго пытали. Однако император боялся беспорядков в армии, поэтому отпустил его.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 сентября

Какие сегодня именины: Николай, Андрей, Тимофей, Фекла.

Талисманом человека, рожденного 1 сентября является топаз. Это полудрагоценные камни природного происхождения, известные с древних времен. Считалось, что он может избавить от бессонницы и ночных кошмаров, а улучшить эмоциональный фон.

В этот день родились:

1899 год — украинский общественный и политический деятель Ольга Басараб;

1925 год – украинский ученый, политик Игорь Юхновский;

1937 год – украинский мастер миниатюр Николай Сядристый.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит рассказывать чужие секреты.

Не обсуждайте другого человека за его спиной.

Лучше в этот день не решать финансовые задачи.

Нельзя одевать новую одежду в путешествие.

Народные приметы и традиции на 1 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: из ореха начали опадать листья — пора выкапывать свеклу;

какая сегодня погола, такова будет вся осень;

уже желтая береза – к ранней осени;

утром туман – зимой будет снежно.

В народе 1 сентября называли Стратилатом. Наши предки верили, что сон против 1 сентября вещий. В доимператорское время именно 1 сентября праздновали Новый год. Ночью устраивали веселые застолья, накрывали на стол. А еще на Стратилата размышляли над прошлым годом и планировали будущий.

Погода на сегодня, 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в Киеве утром и днем облачно, вечером солнце выглянет из-за облаков, без осадков. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +15 ночью. Во Львове +19 днем и +10 ночью. В Харькове +22 днем и +14 ночью. В Одессе +25 днем и +20 ночью.

Памятные даты 1 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 1 сентября: