1 сентября под обстрелами: как родители и дети встречают новый учебный год в Украине

1 сентября во время войны в Украине / © ТСН

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Начало учебного года в Украине 1 сентября проходит на фоне воздушных тревог и российских обстрелов. В соцсетях родители делятся своими эмоциями, надеждами и болью из-за первых уроков в укрытиях.

ТСН.ua собрал Facebook-сообщения родителей по случаю 1 сентября.

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Несмотря на вражеские атаки на Киев и другие города Украины, дети идут в школы и сады.

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© Facebook

«11-й, 9-й, 5-й. Для моей дочери это было бы последнее 1 сентября и линейка в школе. Но его не было. Многие киевские школы начали этот учебный год с онлайна», — написала Анастасия Багалика, выложив фото своих детей.

Дети Анастасии Багалики 1 сентября / © Facebook

«Отношение к 1 сентября у всех на лице», — написала Виктория Бутенко, поделившись фото с сыном.

Виктория Бутенко с сыном 1 сентября / © Facebook

«Тарасик сегодня пошел в садик. Украинский, киевский, государственный садик, на райончике. После очередной адской ночи обстрелов от страны-гноя. По дороге встречали детей, которых родители вели в школу: в вышиванках, с цветами и улыбками, красивых и праздничных, несмотря на все, что было этой ночью. Пока Россия который год пытается сделать так, чтобы нормальной жизни у нас не было, мы упорно продолжаем ее жить», — написала Оксана Байло.

Она также пожелала сил всем родителям, которые сегодня отвели своих детей в сады и школы в Украине.

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Оксана Байло с сыном в детском саду / © Facebook

«Ну, надеюсь, что будем так каждое утро весь учебный год (я не о выражении лица, он с нами точно каждое утро)», — написала Екатерина Венжик, добавив фото дочери.

Дочь Екатерины Венжик / © Facebook

«1 сентября — надежда есть!» — написал Евгений Быстрицкий и распространил фото дочери.

Дочь Евгения Быстрицкого / © Facebook

«Учебный год сикс-севен, тоесть 2026/27: 4 класс начинается сразу в укрытии; младшая группа идет в укрытие через полтора часа после знакомства с садиком», — написала Екатерина Зиновьева и опубликовала фото своих дочерей.

Дочери Екатерины Зиновьевой / © Facebook

Народная депутат Украины Елена Шуляк в День знаний вспомнила, каким было 1 сентября до полномасштабной войны. По ее словам, тогда этот день казался вполне предсказуемым: дети приходили в школы с цветами, родители делали праздничные фотографии, первоклассники терялись среди старших учеников, а выпускники уже подсчитывали время до последнего звонка.

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«В этом было много обычной жизни. Настолько обычной, что вряд ли кто-то тогда думал, какой ценностью в один прекрасный день станут эти простые вещи. Сегодня тоже 1 сентября. И, несмотря на войну, в Украине снова начинается учебный год. Только теперь к списку перед школой добавилось то, чего там никогда не должно быть: где ближайшее укрытие, что делать во время тревоги, безопасно ли сегодня вести ребенка на уроки», — говорится в сообщении Шуляк.

Она отметила, что больше всего хочет пожелать украинским детям возможности просто проживать свое детство и юность: учиться, дружить, влюбляться, спорить из-за оценок, смеяться во время перерывов, строить планы на выходные и мечтать о будущем.

«И пусть в их памяти 1 сентября останется прежде всего днем, когда кончается лето и начинается что-то новое. С 1 сентября! С Днем знаний!» — написала депутат.

Елена Шуляк с дочерью / © Facebook

«Шахеды, цирконы, калибры. Все снова на Киев. Я уже сбилась со счета, сколько дней нас х*рячат… Ночь, когда дети должны идти в школу! Сидим в коридоре», — написала Зоряна Степанюк, добавив фото своей дочери.

Дочь Зоряны Степанюк / © Facebook

«Все родители сейчас: вместе со мной обновляют группу класса, ожидая решения по формату обучения завтра и на неделе. Классные руководители: более подробная информация будет вечером», — написала Леся Падалка.

Напомним, из-за многочасовых воздушных тревог школы в Украине могут полностью перейти на «подземный» формат обучения в укрытиях, заявила сопредседатель «Батькы SOS» Алена Парфенова. Главная проблема заключается в логистике и отсутствии у большинства школ полноценных классов под землей. По ее словам, укрытия должны быть полностью обустроены для длительного пребывания — запасы воды и пищи на 48 часов, вентиляция, медпункты и стационарные туалеты.

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