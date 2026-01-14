1-й корпус НГУ "Азов" получил от Рината Ахметова партию дронов на 214 млн грн: общая помощь за год достигла 600 млн

Реклама

Как сообщили в пресс-службе Метинвест, с учетом последней партии дронов, общий объем помощи корпусу "Азов" в течение года достиг 600 млн грн. Денежные средства были направлены на обеспечение наиболее критическими технологическими решениями для фронта, а также на тыловое и техническое обеспечение подразделений.

"В 2025 году мы продолжили поддержку 1-го корпуса НГУ "Азов" по направлениям, имеющим критическое значение для боевой работы: РЭБ, БпЛА, связь, а также тыловое и техническое обеспечение. Общий объем этой помощи составляет 600 млн грн", — отметил Александр Водовиз, руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" подчеркнули, что эта поддержка очень важна, поскольку современная война требует постоянного и оперативного обновления технологической базы.

"В 2025 году требования к оснащению выросли в разы. РЭБы, беспилотники, защищенная связь определяют успех операций и сохраняют жизнь наших бойцов. Мы благодарны "Стальному фронту Рината Ахметова" за масштабную поддержку корпуса: объем этой помощи позволяет закрывать большие объемы потребностей. Для нас важно видеть бизнес, который берет на себя ответственность и понимает, с чем именно сегодня имеют дело защитники Украины", — сказал заместитель командира корпуса по логистике, подполковник Иван Игнатьев.

По словам военных, для защитников сегодня важна позиция бизнеса, который берет на себя ответственность и понимает реальные вызовы, с которыми сталкиваются Силы обороны Украины.

"Стальной фронт Рината Ахметова" — это милитарная инициатива, которая консолидирует помощь всех бизнесов SCM для Сил обороны Украины, где Группа Метинвест выступает ключевым производственным и логистическим хабом. В рамках проекта компания не только закупает технику и оборудование, но и производит из собственной стали критически важную продукцию: мобильные стальные укрытия ("крыивки"), противоминные тралы, защитные экраны для бронетехники. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил в поддержку военных и гражданских с начала полномасштабного вторжения, составляет 12,8 млрд грн.