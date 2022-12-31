1 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 1 января, в православном календаре день памяти преподобного Илии Муромца. Он был воином и монахом. Служил своей Родине во время правления Владимира Мономаха. Всю свою жизнь Илья Муромец провел в военных походах, а в преклонном возрасте решил принять постриг и стать монахом. Жил он в Киево-Печерской лавре, где его мощи покоятся и сейчас.

В народе в честь преподобного 1 января празднуют народный праздник Илии Муромца.

Церковный праздник 1 января – день памяти преподобного Григория

Родился Григорий в городе Медиолан и служил диаконом. Как-то встретился ему отшельник, предсказавший, что Григорий станет епископом. А потом посоветовал ему отправиться в Александрию.

В то время пошел войной царь Эфиопии на царя омиритского. Разбил он его войско и начал распространять на землях христианскую веру. Поэтому он попросил прислать человека, который будет верен Христу и станет епископом Амиритского царства. Этот пост занял Григорий и обратил в святую веру многих людей.

Приметы 1 января

Народные приметы 1 января / Фото: Pexels

в ночь на 1 января сильный ветер на хороший урожай фруктов;

на деревьях утром иней — ждите земледельческий год;

если встретить первого мужчину, все 12 месяцев будут удачными;

далеко идет эхо на улице – будут сильные морозы.

Что завтра нельзя делать

Верующие не делают в этот день грязную или тяжелую работу, а если нарушить это правило, тогда круглый год будете возиться с неприятными делами. Не стоит заниматься хозяйством и убирать в доме – вас будут ждать нищета и ущерб. Если нужно ссудить денег, лучше не делайте этого 1 января.

Что можно делать завтра

В народе считается, что в этот день лучше просто ничего не делать и отдыхать. Однако и лениться не стоит. Просто проведите время со своей семьей. Торговцам лучше уступить цене первому покупателю, чтобы дела обстояли хорошо круглый год.

Читайте также: