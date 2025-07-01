"10-11 классы - это просто ужас, там одни девушки": учительница из Киева о своей школе

Учительница откровенно рассказала о проблемах украинских школ / © Pexels

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Родители украинских юношей 10-11 классов продолжают вывозить парней за границу. Между тем, учителя жалуются на уменьшение нагруженности уроков и соответственно — уменьшение зарплаты.

По крайней мере, так происходит в одной из школ Соломенского района Киева, утверждает завуч этого учебного заведения в интервью «Телеграфу».

Учительница, пожелавшая остаться анонимной, утверждает, что из-за уменьшения количества учащихся многие классы сливают в один. Таким образом, у учителей количество часов иногда сокращается. То есть сокращается и зарплата, а работы меньше не становится. Педагог говорит, что многие учителя увольняются и уходят из профессии. Главная причина — низкие зарплаты и большая нагрузка, в том числе внеурочная.

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«В 2024 году я получала более 20 тысяч зарплату, с 2025 — почти 18 тысяч. Нагрузка не уменьшилась, уменьшилось финансирование от государства», — говорит заучка.

Также, по ее информации, некоторые школы отказывают украинским детям за границей в дистанционном образовании из-за перегрузки классов.

«Вы представьте, что происходит с ребенком, который хотел учиться в украинской школе, находясь за границей, а ему отказали. Это ведь не дети сами решают уехать за границу, это делают родители», — добавляет преподавательница.

Также учительница утверждает, что проблема вывоза ребят-старшеклассников за границу из-за страха вероятного снижения мобилизационного возраста никуда не исчезла.

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«А 10-11 классы — это просто ужас. Там одни девушки. Родители вывозят своих сыновей за границу массово, остаются только те, у кого нет денег или те, у кого в семье военные… „, — резюмирует преподавательница.

Ранее в МОН заверили, что вывозить 17-летних юношей за границу из-за мобилизации безосновательно.