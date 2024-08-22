10-11 сентября в Киеве – первая конференция Украинской киноакадемии и вручение кинопремии "Золотая Дзига"

В Киеве 10-11 сентября состоится первая ежегодная конференция Украинской киноакадемии, в рамках которой пройдет вручение Восьмой Национальной кинопремии "Золотая Дзига".

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Цель конференции - предоставить возможность широкой общественности узнать больше об украинском кино, его истории, настоящем и перспективах, а также сплотить украинскую киноиндустрию. Это новая платформа для обсуждения актуальных вопросов развития украинского кинематографа, место для встречи и общения представителей различных отраслей киноиндустрии для налаживания сотрудничества и обмена опытом.

Основной фокус двухдневной конференции - обсуждение практических и финансовых аспектов производства, дистрибуции и анализа кейсов от украинских кинематографистов. Участники мероприятия будут говорить, в частности, об инвестициях в кино, альтернативных источниках финансирования и партнерства, разберут кроссекторальные кейсы и предоставят максимально много прикладных знаний для начинающих кинематографистов.

Конференция Украинской киноакадемии завершится церемонией вручения Восьмой Национальной кинопремии "Золотая Дзига".

"Формируя программу конференции, мы фокусировались на том, чтобы создать возможность встречи с коллегами в профессиональной среде, где можно обсудить практические вопросы и тенденции рынка, инвестиции в кино, новые партнерства. А также - просто увидеться вживую и, конечно, узнать имена победителей "Золотой Дзиги". Для панелей мы собрали чрезвычайно интересную программу, основное направление которой - практические кейсы и анализ опыта коллег", - говорит председатель правления Украинской киноакадемии Ольга Бесхмельницина.

"Мы очень благодарны Украинскому культурному фонду за возможность начать важное для украинской киноиндустрии мероприятие - Ежегодную конференцию Украинской киноакадемии. Эта конференция имеет потенциал стать мощной платформой для обмена опытом, идеями и поиска путей развития нашего сектора", - добавляет исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Первая конференция Украинской киноакадемии пройдет 10-11 сентября в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ DREAM yellow, Оболонский просп., 1Б).

Полная программа конференции будет объявлена в скором времени. Конференция состоится при поддержке Украинского культурного фонда. Главный медиапартнер - "1+1 Украина". Официальный партнер - AMO Pictures. Информационные партнеры - 1+1 media и Киевстар ТВ.

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