10 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 10 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Иллариона. Был известен как святой, получивший от Господа дар исцеления и чудотворения. Мог вызвать дождь, когда была засуха, наполнять сетки рыбаков рыбой, когда она плохо ловилась. А еще отгонял диких животных и исцелял болезни.

Отдельно следует сказать о его даре изгнания бесов из человека. В 754 году преподобный Илларион пострадал во время нападения на церковь. Некоторых монахов схватили, других отправили на дальние острова. А были и те, кого долго мучили, а потом убили.

Церковный праздник 10 апреля – день памяти Евстратия Печерского

Жил Евстратий в Киеве в XI веке и был достаточно богатым человеком. Однажды решил он раздать все свое имущество беднякам и уйти в обитель святого Антония. 1096 во время нападения половцев попал в плен. Вместе с 50 другими пленниками был продан в рабство в Херсонесе.

Там всех христиан убеждали отречься от своей веры, но они были непоколебимы. Тогда их начали морить голодом и мучить пыткой. Все пленники погибли, а Евстратий выжил. За это его прибили гвоздями к кресту, пронзили тело мечом, а затем бросили в море.

Приметы 10 апреля

Народные приметы 10 апреля / Фото: pixabay.com

Кошка во сне прячет нос в кавычки – будет похолодание.

Солнце восходит в алых оттенках — ждите дождя.

На верхушках деревьев сидят и кричат сороки на швыжке потепления.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя ругаться у водоемов или осквернять их. Также лучше не относиться плохо к домашней птице, потому что можно отпугнуть свою удачу. Не думайте отказывать в помощи, потому что будете нуждаться в деньгах.

Что можно делать завтра

10 апреля славяне уже начинали забирать зимние вещи, предметы быта, инструменты и прятать их на лето. Конечно, перед этим все приводить в порядок. Начинает активно распускаться мать-и-мачеха, поэтому крестьяне начинали собирать ее для лечебных настоев.

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