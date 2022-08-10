10 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

10 августа 2022 – среда. 168-й день войны России против Украины. 222-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

10 августа — Международный день биодизеля. Дата праздника была подобрана не случайно. Именно в этот день 1893 начал работать двигатель, который заправили арахисовым маслом. Главная цель события – привлечь внимание людей к решению проблемы загрязнения окружающей среды путем использования экологического топлива.

Также 10 августа – Международный день влогинга. Влог – самостоятельный вид интернет-искусства, характеризующийся отсутствием шаблонов и подготовки. Обычно авторы влогов показывают, как они проводят свои дни, что делают и куда ходят.

А еще 10 августа — Всемирный день каллиграфии. Каллиграфия – искусство письма. Сегодня ее используют в разных дизайнерских концепциях для продвижения и рекламы. Однако возник термин очень давно. Еще более 5 тысячелетий назад в Месопотамии.

10 августа — Всемирный день льва. Главная цель праздника – распространить информацию о тех проблемах, с которыми сталкиваются представители этого вида и предложить пути их решения.

10 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

10 августа – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена / Фото: commons.wikimedia.org

10 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были апостолами от 70 и первыми диаконами православной церкви. О них можно найти упоминания в Священном Писании. Все они умерли в разных местах и в разное время, однако православная церковь совершает память о них соборно. То есть, в один день.

Памятные даты 10 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 10 августа:

Также читайте Маковея 2022: что обязательно должно быть в корзине для освящения

1512 год – происходит морская битва при Санкт-Матье;

1519 год — Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составляют Вашварский мир;

1678 год — Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры;

1793 год – Лувр открывается для публики;

1819 год – латиноамериканский борец за независимость от Испании Симон Боливар занимает столицу Колумбии Боготу;

1821 год — Миссури становится 24-м штатом США;

1846 год – на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывают первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт;

1876 год – в Онтарио (Канада) совершают первый в мире междугородний телефонный звонок;

1913 год — Вторая Балканская война заканчивается подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией;

1919 год — Запорожская группа Армии УНР освобождает от большевиков Винницу;

1945 год – Япония объявляет о своей капитуляции;

1966 год — в США останавливают выпуск банкноты 2 доллара;

1995 год — украинка Инесса Кравец устанавливает в Гетеборге мировой рекорд в тройном прыжке (15 м 50 см);

2012 год — вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский;

2016 год — ФСБ России заявляет о задержании "группы граждан Украины", якобы готовивших теракты в оккупированном Крыму, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, а также о гибели одного сотрудника ФСБ во время перестрелки.

10 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 10 августа называли Прохоры-Пармены, Прохоров день. Считали, что торговля в этот день несчастлива, поэтому ничего не продавали и не покупали. Также 10 августа было принято не играть свадьбу, потому что брак будет несчастлив.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 августа

Какие сегодня именины: Прохор, Остап, Никанор, Ирина, Анастасия.

10 августа родились:

1737 год – украинский живописец, педагог и культурный деятель Антон Лосенко;

1941 год – украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат Роман Лубкивский.

Погода на 10 августа

10 августа в Киеве будет облачно, утром мелкий дождь, который ослабеет до середины дня, но будет идти до вечера. Во Львове пасмурная погода, днем с грозой, который вечером перейдет в сильный дождь. В Харькове переменная облачность, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +17 ночью. Во Львове +21 день и +11 ночью. В Харькове +31 день и +19 ночью. В Одессе +31 день и +21 ночью.