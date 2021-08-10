10 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

10 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В древности в этот день праздновали день Прохора-Пармена. В этот праздник нельзя было заниматься торговлей и предпринимать шаги к жизненным изменениям.

Какой сегодня день

Сегодня, 10 августа, в мире отмечают Всемирный день льва, Международный день биодизеля, День попутного ветра. В Эквадоре празднуют День Независимости, в Ангилье — День Конституции, в Аргентине — День вооруженных сил, в США — День штата Миссури.

Памятные даты 10 августа

1519 — Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание.

1793 — Лувр открылся для публики.

1821 — Миссури стал 24-м штатом США.

1876 — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.

1913 — Вторая Балканская война закончилась подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.

1966 — в США остановили выпуск банкноты 2 доллара.

Церковный праздник сегодня 10 августа

10 августа православная церковь чтит Смоленскую икону Божией Матери (Одигитрия). По преданию икона была написана евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Икона имеет отношение к иконописному типа Одигитрия и, вероятно, является списком из Одигитрии Влахернской.

Из многочисленных чудес, произошедших от этой иконы, первым вспоминается освобождение Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился к Смоленску. Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы "Одигитрии" через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия, который проникнув ночью в стан Батыя и перебив множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина, защитив жителей города.

uk.wikipedia

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено торговать. Считалось, что торговля не принесет должной прибыли. Торговцы обычно даже закрывали свои магазины.

Главный запрет в этот день — запрет на изменения.

Девушкам нельзя 10 августа брать в руки треснувшее зеркало, а также смотреть на свое отражение в осколках.

Приметы на 10 августа

В этот день православные вспоминают апостолов от семидесяти, избранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов в том числе двоих из них — Прохора и Пармена. Поэтому на Руси 10 августа было принято отмечать праздник Прохора-Пармена.

Крестьяне обычно собирали урожай груш, копали картошку и луковицы тюльпанов. Также 10 августа чествовали кузнецов, ведь их на селе считали чуть ли не колдунами, способными выковать человеку счастье.

Дождь без ветра — к затяжной непогоде.

На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

Утром туман водой стелется — к хорошей погоде.

Дождь без ветра — к ненастью.

Обильная роса утром 10 августа — будет солнечный день.

Associated Press

Именины 10 августа

День ангела (именины) сегодня, 10 августа, празднуют: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

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