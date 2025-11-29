10 часов под завалами: в Киевской области спасли котенка, пострадавшего из-за удара РФ

Спасенный котенок на Киевщине

В Киевской области спасли котенка, оказавшегося в ловушке во время удара РФ. Пушистик почти 10 часов находился под плитой перекрытия.

Об этом сообщают ГСЧС .

Подробности

Спасатели работали на месте удара по поселку Хотов, где в результате сегодняшних вражеских обстрелов был частично разрушен частный жилой дом, спасатели обнаружили под завалами напуганного котенка.

«Животное почти десять часов оставалось под тяжелой плитой перекрытия, не имея возможности выбраться самостоятельно. Во время разбора конструкций спасатели услышали тихое мяуканье и оперативно определили место, где мог находиться котёнок», — рассказали в ГСЧС.

Медленно и взвешенно специалисты ГСЧС подняли фрагмент плиты и создали безопасное пространство для спасения. Котенок был напуган, но, к счастью, невредим. Его достали из-под обломков и передали местным жителям.

ГСЧС продолжает работать на месте разрушения, ликвидируя последствия очередного коварного удара России.

Напомним, ночью 29 ноября армия РФ обстреляла Киевскую область. К сожалению, погиб человек.

«В собственном доме погибла жительница Фастовского района Боярской общины, 1952 года рождения. По состоянию на данный момент травмированных зафиксировано в пяти районах области. Среди пострадавших — женщины и мужчины всех возрастов», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, из-за атаки РФ пострадали 14 человек.