10-часовой удар по Днепру: из-под руин дома достали первые тела

Удар по Днепру 25 апреля

Реклама

Из-под завалов четырехэтажки в Днепре, куда сегодня нанесла удар Россия, спасатели извлекли тела погибших.

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

UPD

Реклама

По состоянию на 09:53 еще одно тело извлекли спасатели из-под завалов дома в Днепре. Число погибших увеличилось до трех.

«Тела двух погибших людей достали спасатели из-под руин дома в Днепре, изуродованного ударом россиян», — говорится в сообщении.

Вероятно, под завалами еще могут находиться 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также 21 человек получил ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Реклама

Как добавляет «Суспильне», пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровщины Сергей Ковтонюк уточнил, что под завалами дома вероятно могут находиться люди, поэтому спасатели разбирают разрушенные части вручную.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что это одна из самых массированных атак на город за всю войну.

В Днепропетровской ОВА уточнили, что атака на Днепр длится 10 часов.

Заметим, что в момент публикации новости атака на Днепр продолжалась.

Реклама

Удар по Украине 25 апреля

Напомним, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.

В частности, под атаку попали Одесская область, Днепр, Харьков и Белая Церковь.