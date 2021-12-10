10 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

10 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года остался 21 день.

Какой сегодня день

В пятницу 10 декабря в мире отмечают День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля и Международный день защиты прав животных.

10 декабря в мире отмечают День защиты прав животных / Getty Images

В США в этот день празднуют День штата Миссисипи, в Таиланде – День Конституции, в Аргентине – День социального работника, в Намибии – Национальный день женщин.

Памятные даты 10 декабря

1520 — Мартин Лютер публично сжег папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге.

1637 — казацкие войска под руководством Павла Бута потерпели поражение от поляков возле городка Боровица.

1768 — в Великобритании основана Королевская Академия Искусств, наиболее влиятельная и авторитетная Ассоциация художников Великобритании.

1817 — Миссисипи стал 20-м штатом США. Его название в переводе с языка индейцев означает "Великая река".

1901 – в Стокгольме вручены первые Нобелевские премии.

1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (10 декабря отмечается как День прав человека).

1953 – вышел 1-й номер журнала "Playboy".

1960 — началось строительство нефтепровода "Дружба".

1981 — американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов. Позже недуг получил название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД).

1999 – Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Церковный праздник сегодня 10 декабря

10 декабря православная церковь отмечает праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, которая называется "Знамение". На ней изображается образ Божией Матери с поднятыми молитвенными руками и изображением Младенца на груди.

Впервые о чудесах, сотворенных иконой, стало известно в 12 веке, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. По преданию, на третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал голос, велевший ему вынести из церкви Спаса Преображение икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену. Одна из стрел, выпущенных врагами, поразила лик Божией Матери, и из ее глаз полились слезы. В это время вражеское войско обуяло ужас, бойцы бросили оружие и стали спешно отходить от города. Вскоре после этого события в Новгороде было установлено празднование в честь иконы.

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В этот день православная церковь также чтит память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Этот преподобный, у которого был дар чудотворения, помог в свое время многим женщинам родить детей.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя вязать или шить.

Нельзя впускать в дом старых, немощных и бедных. После этого могут начаться болезни и нищета.

Приметы и традиции на 10 декабря

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хоть приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника стать лицом к северному ветру, он занесет все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были спрятаться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбак в это время считался бесперспективным.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Багряная звезда – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – до мороза.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — до потепления.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

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Именины 10 декабря

День ангела (именины) сегодня, 10 декабря, празднуют: Арсений, Анна, Георгий, Дмитрий, Иван, Макар, Максим, Николай, Наум, Павел, Параска, Степан, Терентий, Тимофей.

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