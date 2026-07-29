10 дней с телом мужчины: пенсионерка с деменцией жила с умершим, а соцслужбы отказались ее забрать

Равнодушие соцслужб: история спасения 78-летней франковчанки / © Суспільне

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В Ивано-Франковске 78-летняя пенсионерка 10 суток жила в квартире с телом своего гражданского мужа. Пенсионерка страдает деменцией и мужчина был ее единственным опекуном.

Об этом передает «Суспільне Івано-Франківськ».

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О смерти соседа жители дома узнали из-за вони в подъезде.

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«Это чувствовали все до пятого этажа. Все соседи говорили, что страшная вонь стоит. Вонь страшный был всегда из этой квартиры из-за ужасного быта. А когда вонь стала невыносимой, мы вызвали полицию. Приехала полиция, нашла там тело, уже 10 суток пролежавшее — лицо съели черви», — рассказала жительница дома Людмила Яковенко.

По словам полиции, при осмотре видимых признаков насильственной смерти на теле 81-летннго мужчины не установлено. Но для уяснения окончательной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

После того, как тело забрали, пенсионерку оставили на произвол судьбы

По словам соседей, после того, как судмедэксперты забрали тело ее мужа, пенсионерка три дня жила одна в квартире.

«Приехали врачи, осмотрели эту женщину, сказали, что с медицинской стороны никаких нареканий нет. Они ее не забирают. Женщина может оставаться одна. А если бы она с ножом на нас нападала, ну то действительно надо бы ее забирать. Также приходили женщины из соцслужбы. Они сказали, что не могут ее забрать, потому что нет паспорта. Нам все говорят, что мы должны находить справки, родственников этой женщины, заботиться о ней. Мы, соседи, а не государство», — сказал сосед Яков Павленко.

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По словам Якова, пенсионерка жила сама в квартире еще три дня после того, как судмедэксперты забрали тело ее мужа.

«Сначала она говорила, что очень голодна, потом сказала: „Я категорически есть не хочу, дайте мне только воды“. Ну, скажем так, двое суток не факт, что этот человек что-то ел», — рассказал он.

Когда на место приехали журналисты, мужчина попытался наведаться к пенсионерке. Дверь в ее квартиру была незаперта, но заблокирована изнутри. Женщина лежала на полу у входа и не могла подняться. Она просила воды и повторяла, что чувствует себя плохо.

В конце концов, по настоянию соседей и журналистов, «скорая» отвезла женщину в Прикарпатский областной клинический центр психического здоровья.

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Пока женщина находится в паллиативном отделении Лысецкой больницы. Решение о том, куда направят человека дальше — в гериатрический пансионат или психоневрологический диспансер — зависит от состояния его психического здоровья.

Также пенсионерке готовят новый паспорт, потому что ее документы так и не смогли найти.

Ранее мы писали, что в Чернигове пенсионера обвинили в краже колбасы в АТБ.

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