10 фактов о всеобщей любви харьковчан к "Металлисту" - СМИ

Свыше 80% из 2,8 млн жителей Харькова и области считают себя болельщиками сине-желтых.

Армия болельщиков харьковского "Металлиста" составляет около 5 миллионов человек в самом Харькове и области, в Украине и в мире — подсчитали журналисты "Вечернего Харькова". Они оценили активность болельщиков на клубных и фанатских онлайн-платформах, в соцсетях и группах в мессенджерах, а также на основе посещаемости матчей, популярности телевизионных и онлайн-трансляций.

Доказательства народной любви к "Металлисту" журналисты привели в цифрах и фактах:

Свыше 80% из 2,8 млн жителей Харькова и области сказали социологам, что считают себя болельщиками сине-желтых.

Посмотреть домашние матчи играющего пока в первой лиге "Металлиста" на стадион приходит в среднем 35 тыс. чел. Это в 9 раз больше, чем на игры всех клубов украинской Премьер-лиги вместе взятых!

За успехами "желто-синих" на официальных интернет-площадках клуба следят 230 тыс. человек. А динамика прироста онлайн-аудитории "Металлиста" уже к лету позволит ему похвастаться стабильной "цифровой аудиторией" в 0,5 млн. чел.

Треть всех харьковских студентов из 300 тысяч учащихся харьковских вузов, по данным университетских студкомов, болеют за "Металлист", и минимум 50 тысяч регулярно ходят на стадион.

У "Металлиста" больше всего органической фанатской поддержки в современных медиа – 30 Instagram страниц, 15 Telegram-каналов плюс фанатские сайты и сообщества.

С момента "восстания из пепла" нового "Металлиста" в мае 2021 года официальный клубный YouTube-канал набрал почти почти 5 млн просмотров. И даже во времена зимнего футбольного межсезонья недавний поединок желто-синих с одесским "Черноморцем" на неофициальном турнире Winter Cup 2022 смотрели почти 160 тыс. болельщиков.

То есть "Металлист" показывает яркую захватывающую игру, а украинские болельщики в ответ горячо поддерживают любимый клуб, причем не только на Харьковщине.

"Как бы мы, харьковчане не ревновали, но за "Металлист" болеют не только в нашем городе и регионе. - пишут журналисты, попытавшиеся подсчитать несметную армию болельщиков лидера первой лиги с огромными амбициями. - По неофициальным экспертным оценкам, успехам "Металлиста" радуются, в общем и целом, порядка 5 млн человек в Украине и в мире - харьковская диаспора и просто люди, которые любят красивый футбол и смелые клубы".