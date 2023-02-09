10 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Ефрема Сирина. Родился он в Месопотамии и воспитывался в большом уважении к Господу. Еще в раннем возрасте пошел в пустыню, где начал вести монашеский образ жизни. Именно за это Бог наделил Ефрема даром премудрости — любые его речи были так сладки, что народ не мог их не слушать.

Интересно, что этот дар был приготовлен Ефрему с детства. Родители его однажды увидели сон, в котором на языке их сына распустились цветущие ветви и поднялись до самых небес. Такой же сон видел один из старцев, когда Ефрем уже жил в пустыне. Небожитель искал человека, которому можно было передать свиток со Священным Писанием.

Родился Ефрем тогда, когда правил император Константин Великий и дожил до Феодосия Великого. За свою жизнь он смог совершить немало богоугодных деяний, спас тысячи душ, а затем мирно умер.

В его честь 10 февраля в народе празднуют Ефремов день.

Церковный праздник 10 февраля – день памяти Ефрема Печерского

В молодом возрасте он служил у князя Изяслава. Но спустя несколько лет ему надоела мирская жизнь, поэтому он принял постриг и ушел жить в пещеру Антония. Впоследствии путешествовал в Константинополь и проводил там подвижническую жизнь в одной из обителей.

Вскоре его вызвали в Киев и поставили епископом Переяславским. За время своего правления прославился Ефрем как благочестивый человек, который не жалел ни сил, ни денег для помощи нуждающимся. К примеру, он сам участвовал в строительстве больницы с бесплатным лечением. Умер в 1098 году.

Приметы 10 февраля

Народные приметы 10 февраля / Фото: Pexels

если 10 февраля сильный ветер, то круглый год будет холодным и сырым;

низко по земле стелется дым – ждите снегопада;

если убить в доме насекомое, значит можно разозлить домового;

10 февраля пойти на рыбалку к богатому улову.

Что завтра нельзя делать

В этот день православная Церковь запрещает ругаться, ссориться, злословить. Поэтому наши предки пытались жить в мире, прощать друг другу небольшие недоразумения.

Что можно делать завтра

10 февраля было принято особенно тщательно убирать в доме. А девушки старались многое смотреть в зеркало после полудня, чтобы надолго оставаться молодыми и красивыми.

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