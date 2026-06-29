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- Украина
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"10 км до Сум": в СНБО отреагировали на заявления россиян
Россияне распространяют ложь о якобы приближении к Сумам.
В СНБО опровергли информацию российской стороны о якобы приближении к Сумам.
Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
«"10 км до Сум" по словам Путина — это ложь. Он вообще вчера много дурни наговорил, но относительно города Сумы — с весны 2025 года РФ там не продвигается вообще», — заверил чиновник.
По словам Коваленко, россияне находятся в более чем 20 километрах от Сум. Более того, украинские бойцы сорвали их планы на направлении.
«Враг продолжает атаковать Сумы с воздуха, но о наступлении на город речь не идет вообще», — отметил руководитель ЦПД.
Коваленко указал на абсолютную ложь, которой любит «тренькать» российский диктатор.
«Путин — классический лжец, которому приносят лживые доклады», — заключил он.
Ранее мы сообщали, что 27 июня в Сумах раздались взрывы, есть попадания. Стало известно, что россияне атаковали город скоростными реактивными беспилотниками. Удар пришелся по жилому сектору Заречного и Ковпаковского районов. Много людей получили ранения.