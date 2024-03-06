10 лет под российской оккупацией: сколько крымских татар находятся в заключении

Известно о 125 крымских татарах, незаконно содержащихся в тюрьмах полуострова или в РФ по политическим мотивам.

Россия все 10 лет оккупации совершает насильственные похищения и незаконные задержания жителей незаконно аннексированного Крыма. Некоторые политзаключенные уже даже отбыли весь 8-9-летний срок и вернулись домой.

Об этом информирует FREEДОМ.

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По информации издания, известно о 125 крымских татарах, незаконно содержащихся в тюрьмах полуострова или в РФ по политическим мотивам. Всего в оккупированном Крыму по политическим мотивам в тюрьму попали 208 человек.

К примеру, блоггер и активист общественного движения "Крымская солидарность" Сейран Салиев был незаконно арестован в октябре 2017 года. В 2020 году военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил Салиева к 16 годам лишения свободы.

В декабре 2023 года российские силовики провели незаконный обыск в доме имама Измаила Юрдамова – старейшины крымской деревни Джума-Эли (Приветное) и задержали мужчину.

"Постучали домой, сказали, что полиция. Дали время, чтобы одеться, и зашли. Ничего не объясняли. На все вопросы отвечали, что скоро вам все объяснят", – рассказала Гульсум, дочь Измаила Юрдамова.

За последние 10 лет правозащитники зафиксировали более 5 тыс. случаев нарушений прав человека на оккупированном полуострове, преимущественно в отношении крымских татар.

Ранее сообщалось, что Россия незаконно этапирует на свою территорию крымскотатарских политзаключенных.

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