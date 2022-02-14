10 лет собирал, а полиция забрала: в Тернопольской области у преподавателя допризывной подготовки изъяли арсенал оружия

10 лет собирал, а полиция забрала: в Тернопольской области у преподавателя допризывной подготовки изъяли арсенал оружия

Продолжается расследование инцидента.

В Чортковском районе Тернопольской области у преподавателя по допризывной подготовке полиция изъяла арсенал оружия.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение о том, что преподаватель допризывной подготовки может хранить на дому оружие. Во время проверки правоохранители нашли в доме мужчины около двух тысяч патронов, несколько карабинов, нарезное ружье, гранату, порох и комплектующие части для различных моделей оружия.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Полиции мужчина рассказал, что собирал свою коллекцию почти 10 лет. Часть оружия он нашел в лесу.

"Все изъятое полицейские направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчина будет отвечать в суде в соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", — сообщили в полиции.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

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