10 лет собирал, а полиция забрала: в Тернопольской области у преподавателя допризывной подготовки изъяли арсенал оружия

Продолжается расследование инцидента.
В Чортковском районе Тернопольской области у преподавателя по допризывной подготовке полиция изъяла арсенал оружия.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
В полицию поступило сообщение о том, что преподаватель допризывной подготовки может хранить на дому оружие. Во время проверки правоохранители нашли в доме мужчины около двух тысяч патронов, несколько карабинов, нарезное ружье, гранату, порох и комплектующие части для различных моделей оружия.
Полиции мужчина рассказал, что собирал свою коллекцию почти 10 лет. Часть оружия он нашел в лесу.
"Все изъятое полицейские направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчина будет отвечать в суде в соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", — сообщили в полиции.
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