10 лет ждал удачи: в Киеве мужчина сорвал джекпот и стал миллионером

Лотерея

В Киеве мужчина сорвал джекпот Украинской национальной лотереи и вместе с дополнительными призами получил 1 577 248 гривен. Счастливый билет он приобрел в киоске «Лотерея» за 150 грн.

Об этом сообщило издание Украинская национальная лотерея.

Розыгрыш состоялся 5 августа. Выпали шарики с номерами 8, 20, 21, 28 и 40 — именно эта комбинация принесла киевлянину главный выигрыш в 1,57 млн грн. Кроме того, еще три его варианта дали дополнительные суммы:

08 16 21 28 40 — 4 номера: 6 328 грн;

08 16 20 20 28 35 — 3 номера: 885 грн;

08 17 19 19 38 40 — 2 номера: 35 грн.

В итоге он получил в общей сложности 1 577 248 гривен.

Победитель признался, что играл в лотерею более десяти лет и всегда выбирал числа самостоятельно. Его любимым было число 8, которое он регулярно включал в свои комбинации.

«Я не верю в суеверия или счастливые числа. Это лотерея — здесь главную роль играет случай. Но чем больше комбинаций, тем больше шансов», — отметил победитель.

Узнал о победе он сразу после обнародования результатов в 23:00. Сначала хранил новость в тайне, а уже на следующий день сообщил семье. За годы игры он выигрывал лишь небольшие суммы.

Часть выигрыша киевлянин планирует потратить на покупку автомобиля, а остальное — инвестировать в новые билеты. Его цель амбициозная — сорвать джекпот, который сейчас достигает 29 миллионов гривен.

Напомним, мужчина выиграл в лотерею 167 млн долларов и на следующий день попал в тюрьму.