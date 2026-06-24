ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
718
Время на прочтение
1 мин

10-летнего мальчика, которого искали двое суток, нашли мертвым на Закарпатье: что известно о трагедии

Поиски ребенка на Закарпатье, к сожалению, закончились трагедией. Мальчика, которого унесло течением реки Тиса, нашли недалеко от одного из сел Береговского района.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
В реке Тиса обнаружили тело 10-летнего ребенка

В реке Тиса обнаружили тело 10-летнего ребенка

На Закарпатье более двух дней продолжались поиски 10-летнего мальчика в реке Тиса. Утром 24 июня недалеко от села Тросник спасатели обнаружили и достали из реки тело ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Мальчика унесло течением вблизи села Гетыня. Тело ребенка нашли недалеко от села Тросник — примерно в четырех километрах от места исчезновения.

К поисковой операции 24 июня были привлечены 22 спасателя, шесть единиц техники, три лодки и беспилотник. Также к работам присоединились водолазы из Ивано-Франковской и Хмельницкой областей из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Львов» ГСЧС Украины.

«Тело ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагического происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

В реке Тиса обнаружили тело 10-летнего ребенка

В реке Тиса обнаружили тело 10-летнего ребенка

В Тисе обнаружили тело 10-летнего ребенка

Напомним, в Одесской области десятилетнюю Софию Потемкину, которая плавала на надувном круге, ветер унес в открытое море. Девочка приехала на побережье на отдых вместе со своей прабабушкой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
718
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie