10-летнего мальчика, которого искали двое суток, нашли мертвым на Закарпатье: что известно о трагедии

В реке Тиса обнаружили тело 10-летнего ребенка

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На Закарпатье более двух дней продолжались поиски 10-летнего мальчика в реке Тиса. Утром 24 июня недалеко от села Тросник спасатели обнаружили и достали из реки тело ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Мальчика унесло течением вблизи села Гетыня. Тело ребенка нашли недалеко от села Тросник — примерно в четырех километрах от места исчезновения.

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К поисковой операции 24 июня были привлечены 22 спасателя, шесть единиц техники, три лодки и беспилотник. Также к работам присоединились водолазы из Ивано-Франковской и Хмельницкой областей из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Львов» ГСЧС Украины.

«Тело ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагического происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

В реке Тиса обнаружили тело 10-летнего ребенка

В Тисе обнаружили тело 10-летнего ребенка

Напомним, в Одесской области десятилетнюю Софию Потемкину, которая плавала на надувном круге, ветер унес в открытое море. Девочка приехала на побережье на отдых вместе со своей прабабушкой.

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