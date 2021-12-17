10-летний мальчик на Закарпатье отрубил себе палец топором: удалось ли врачам его пришить

10-летний мальчик на Закарпатье отрубил себе палец топором: удалось ли врачам его пришить

Мальчик помогал родителям рубить дрова, как вдруг произошло несчастье.

На Закарпатье 10-летний мальчик отрубил себе топором большой палец руки. Ребенка срочно госпитализировали в областную клиническую больницу, где хирурги оперативно прооперировали маленького пациента, пришив отрубленную часть тела.

"Редкий случай для Украины. В Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака реплантировали палец 10-летнему мальчику", — сообщили в четверг, 16 декабря, в пресс-службе больницы.

По словам заведующего ожоговым отделением Андрея Погориляка, несчастный случай произошел в горном районе Закарпатья.

"10-летний мальчик, помогая родителям рубить дрова топором, отрезал себе большой палец на руке. К нам в отделение ребенок был госпитализирован в ургентном порядке около 21:00", — рассказал врач.

В медучреждении оперативно сформировали бригаду медиков, начавших оперировать маленького пациента.

"Уникальность этой операции заключалась в том, что нужно было оперировать маленького ребенка, у которого диаметр сосудов, артерий и вен, которые мы должны были восстановить, составляет менее 0,5 мм. Это технически сложные операции, требующие очень тонкой работы от микрохирургов. Не каждый хирург может быть микрохирургом, не каждый травматолог их может выполнять", – объяснил Андрей Погориляк.

Операция на руке мальчика продолжалась около трех часов.

"Она прошла успешно, мы имеем хороший результат – нам удалось сохранить ребенку большой палец на руке. Сейчас идет процесс реабилитации, уже удалены металлические конструкции, которыми были собраны кости мальчика, а значит, через определенный период палец снова сможет полноценно выполнять функцию руки", — поделился результатом работы медик.

Мальчику пришили отрезанный палец, фото/Закарпатская областная клиническая больница

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