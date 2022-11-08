10-летний мальчик в Одесской области подстрелил своего 11-летнего друга из родительского пистолета

Мальчик выстрелил в 11-летнего товарища и ранил его в подбородок.

В Одесской области 10-летний мальчик выстрелил в своего 11-летнего друга из пневматического пистолета. Инцидент произошел в Подольском районе.

Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как рассказали правоохранители, отец разрешил сыну играть пистолетом. Это привело к тому, что младший по возрасту во время игры с оружием выстрелил в 11-летнего товарища и ранил его в подбородок. У потерпевшего – незначительные травмы.

С мальчиком, который решили пошалить с оружием, а также с его родителями, ювенальные полицейские провели разговор. Кроме этого, на родителей правоохранители составили административные материалы из-за халатности которых травмировался ребенок.

Напомним, в оккупированном Херсоне двое мальчиков нашли гранатомет, который выстрелил в их руках.

Читайте также: