10-летняя девочка упала с батута в Черновцах и сломала оба предплечья: ребенка госпитализировали

10-летняя девочка упала с батута в Черновцах и сломала оба предплечья: ребенка госпитализировали

Ребенок прыгал на батуте в торговом центре.

В воскресенье, 4 июля, в Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и сломала оба предплечья. Ребенка с травмами госпитализировали.

Как сообщает "Молодой буковинец", инцидент произошел в одном из торговых центров на Гравитоне.

Девочку госпитализировали в больницу с закрытыми переломами обеих предплечий. Впоследствии медики сообщили в полицию о происшествии.

Но правоохранители закрыли уголовное производство, ведь родители девочки завили, что несчастный случай произошел по собственной неосторожности ребенка и они не имеют никаких претензий к торговому центру, где травмировалась их дочь.

Напомним, в Тернополе 8-летнюю девочку ударил электрическим током автомат с игрушками. От удара ребенка отбросило на асфальт.

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