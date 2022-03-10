10 марта из Сум "зеленым коридором" выехали более 12 тыс. человек (фото)

Люди уезжали на собственном транспорте и автобусах.
10 марта во время эвакуации мирного населения из Сум "зеленым коридором" выехали 2664 автомобиля, 54 – автобусы.
Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
10 марта из «Сумма зеленая» 2664 автомобиля, 54 автобуса. Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из...Опубликовано Четверг, 10 марта 2022 г.
Спасатели в течение дня оказывали активную помощь гражданам, желавшим уехать.
Напомним, из Изюма Харьковской области выехали более 40 автобусов с эвакуированными людьми.
За последние два дня из зон боевых действий в Украине гуманитарными коридорами удалось вывезти более 60 тысяч мирных людей.