10 мая 2022 года – этот день в истории / Pexels

10 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

10 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

10 мая 2022 – вторник. 76-й день войны России против Украины. 130-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

10 мая – Всемирный день движения для здоровья (World Move for Health). Как известно, движение помогает продлить жизнь, а его отсутствие негативно влияет на человеческий организм. Малоподвижный образ жизни называется гиподинамией. Всемирный день движения здоровья финансируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он была официально введен 10 мая 2003, а инициаторами стали государства-члены ВОЗ. Дата предназначена для пропаганды физической активности, ведь она важна для благосостояния и здоровья.

Также 10 мая – Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Проводится с 2004 года ежегодно. Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, поражающее примерно 50 человек из 100 тысяч. В особой зоне риска – беременные женщины, а также женщины в возрасте от 16 до 55 лет. Заболевание поражает разные органы – от кожи до центральной нервной системы. Заразиться системной красной волчанкой невозможно. Она возникает, когда неправильно работает иммунитет.

10 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

10 мая – день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского / commons.wikimedia.org

10 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского. Симон или Симеон – апостол от 70, был епископом Иерусалимским и святителем. 40 лет он руководил Церковью и много потрудился, проповедуя Евангелие. Симеон был родственником Иисуса Христа. Его отец Клеоп был младшим братом Святого Иосифа Обручника.

107 года Симеон пострадал из-за своей веры. В это время царствовал император Траян. Донесли как-то ему, что епископ Иерусалимский — потомок царя Давида и последователь и родственник Христа, за что его заключили в тюрьму, долго подвергали пыткам, а затем распяли на кресте. Ему тогда было 120 лет.

Памятные даты 10 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 10 мая:

1881 год – Румыния стала королевством;

1925 — в Киеве торжественно открыли мост имени Евгении Бош, который построили по проекту Евгения Патона;

1940 — Невилл Чемберлен подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании, а следующим британским премьером становится Уинстон Черчилль;

1993 год – на вершине Эвереста одновременно собирается 40 человек (9 экспедиций), это было рекордное количество людей на этой горе;

1997 год – в селе Семашки в Чечне похищают съемочную группу телекомпании НТВ во главе с журналисткой Еленой Масюк;

2017 год — культовый комикс о происхождении Бэтмена, "Бэтмен: Год первый", выходит на украинском.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 мая

Каковы сегодня именины: Семен, Георгий, Егор, Николай, Иван, Петр, Павел, Сергей, Мария, Анастасия.

10 мая родились:

1916 год – украинская художница Алла Лисянская;

1938 год – французская актриса Марина Влади;

1956 год – журналист, телеведущий Владислав Листьев;

1961 год – украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

Погода на 10 мая

10 мая в Киеве утром ясно, но днем небо покроется облаками, без осадков. Во Львове утром небо будет покрыто облаками, но днем они исчезнут, без осадков. В Харькове все утро и облачная погода, без осадков. В Одессе утром, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +7 ночью. Во Львове +18 днем и +5 ночью. В Харькове +13 днем и +5 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.