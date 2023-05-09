10 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 10 мая, в православном календаре день памяти апостола Симеона. Он был племянником Иосифа Обручника и апостолом от 70-ти. Когда Иаков умер и пал Иерусалим, собрались все апостолы, чтобы решить, кто будет его преемником. Выбрали они Симеона, который был очень благочестивым. Около 63 года он стал епископом Иерусалимским.
Церковный праздник 10 мая – день памяти преподобного Стефана Печерского
Он был известен как праведный юноша, который еще в молодые годы вступил в Киево-Печерский монастырь, потому что хотел быть ближе к Богу. Там он подвизался под наставничеством игумена, стал уставником. А незадолго до смерти игумена получил сан его преемника. Во всем подражал Стефан своему учителю, поэтому с успехом окончил устройство монастыря.
Однако ему недолго пришлось управлять обителью, завладели душой братии демоны и обвинила она Стефана в делах, которые тот не совершал. Покинул преподобный это место и основал неподалеку свой монастырь. 1091 стал избранным епископом на Волыни. Умер в 1094 году.
Приметы 10 мая
- Услышать крик совы к похолоданию.
- Ливень или лёгкий дождь означают, что будет богат урожай ржи.
- Нет росы утром – к вечеру начнется дождь.
Что завтра нельзя делать
10 мая наши предки старались не работать с острыми предметами. Поэтому не брали в руки ни топор, ни нож или даже иголку. Считалось, если в этот день раниться, значит встретиться с заклятым врагом или поссориться с другом. Также старались не есть и не готовить вареники с грибами и капустой. Верили, что это может привести к финансовым проблемам.
Что можно делать завтра
10 мая верующие молятся Симеону Иерусалимскому о хорошем урожае, здоровье, удаче. Наши предки старались не покидать дом в этот день пустым, потому что верили, что так к нему может проникнуть нечистая сила. Если нужно было выйти на улицу, то делали это спиной вперед.
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