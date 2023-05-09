10 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 10 мая, в православном календаре день памяти апостола Симеона. Он был племянником Иосифа Обручника и апостолом от 70-ти. Когда Иаков умер и пал Иерусалим, собрались все апостолы, чтобы решить, кто будет его преемником. Выбрали они Симеона, который был очень благочестивым. Около 63 года он стал епископом Иерусалимским.

Церковный праздник 10 мая – день памяти преподобного Стефана Печерского

Он был известен как праведный юноша, который еще в молодые годы вступил в Киево-Печерский монастырь, потому что хотел быть ближе к Богу. Там он подвизался под наставничеством игумена, стал уставником. А незадолго до смерти игумена получил сан его преемника. Во всем подражал Стефан своему учителю, поэтому с успехом окончил устройство монастыря.

Однако ему недолго пришлось управлять обителью, завладели душой братии демоны и обвинила она Стефана в делах, которые тот не совершал. Покинул преподобный это место и основал неподалеку свой монастырь. 1091 стал избранным епископом на Волыни. Умер в 1094 году.

Приметы 10 мая

Народные приметы 10 мая / Фото: Pexels

Услышать крик совы к похолоданию.

Ливень или лёгкий дождь означают, что будет богат урожай ржи.

Нет росы утром – к вечеру начнется дождь.

Что завтра нельзя делать

10 мая наши предки старались не работать с острыми предметами. Поэтому не брали в руки ни топор, ни нож или даже иголку. Считалось, если в этот день раниться, значит встретиться с заклятым врагом или поссориться с другом. Также старались не есть и не готовить вареники с грибами и капустой. Верили, что это может привести к финансовым проблемам.

Что можно делать завтра

10 мая верующие молятся Симеону Иерусалимскому о хорошем урожае, здоровье, удаче. Наши предки старались не покидать дом в этот день пустым, потому что верили, что так к нему может проникнуть нечистая сила. Если нужно было выйти на улицу, то делали это спиной вперед.

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