10 минут сидел в проруби: на Крещение нацгвардейцам пришлось силой вытаскивать украинца из воды (видео)

10 минут сидел в проруби: на Крещение нацгвардейцам пришлось силой вытаскивать украинца из воды (видео)

Он долго не хотел одеваться, а нижняя часть его тела посинела.

В Ивано-Франковске нацгвардейцам пришлось силой вытаскивать из воды местного жителя, который более 10 минут просидел в реке на Крещение.

Видео инцидента 19 января опубликовало издание "Галка".

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По словам очевидцев, пьяный мужчина пришел к водоему, зашел в воду и сидел там. Люди советовали ему выйти на берег, потому что это опасно для здоровья, но он не слушался. Неравнодушные попросили помощи у нацгвардейцев, которые были рядом.

Мужчину силой вытащили из воды и передали медикам. Он долго не хотел одеваться, а нижняя часть его тела посинела.

Напомним, что в Киеве на Крещение мужчины устроили драку на Оболонской набережной. "Моржи" выясняли отношения, пока священник читал молитву.

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