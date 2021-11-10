10 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

10 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе стали называть Пятницкую.

Какой сегодня день

В среду, 10 ноября, в мире отмечается Всемирный день науки, Всемирный день молодежи и Международный день бухгалтера.

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В Панаме в этот день празднуют День первого провозглашения независимости страны от Испании, в Бразилии – Национальный день пшеницы, в Аргентине – День традиций, в Турции – День памяти Ататюрка, в США – День рождения морской пехоты, в Индонезии – День героев, в Дании – День Санкт-Мортена, в Азербайджане – День победы.

Памятные даты 10 ноября

1764 – Екатерина II отменила гетманство, передал всю полноту власти в Гетманщине президенту Малороссийской коллегии Петру Румянцеву.

1928 – в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.

1970 — Запущена космическая станция "Луна-17", которая за неделю совершила посадку на Луну и доставила первое советское самоходное устройство "Луна-1".

1993 – в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.

1994 – Ирак признал независимость Кувейта.

Церковный праздник сегодня 10 ноября

10 ноября православная церковь отмечает день святой Параскевы, христианской великомученицы, которая жила в 3 веке в Малой Азии.

Как свидетельствует предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (отцы назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы – покровительницы женщин и матерей. Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особым праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

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Что нельзя делать в этот день

Женщинам в этот день нельзя тяжело работать, прясть, прясть, ткать и стирать белье.

Девушкам нельзя голову мыть и чесаться, нельзя петь и смеяться.

В пятницу воздерживались от супружеских обязанностей, чтобы дети не родились с увечьями.

Пятница считается днем ​​несчастливым для работы в огороде, для начала нового дела. Нельзя сеять, пахать и пасть, чтобы не было града

Опасаются в этот день что-то отдавать или давать взаймы, чтобы "не отдать счастье".

Приметы на 10 ноября

В этот день готовили дом к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием "льняные смотрины", по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая лен-первак. Девушки, таким образом, демонстрировали ребятам, насколько хороши они хозяйки.

Когда парни постились на Параскеву Пятницу, чтобы найти себе красивую и хозяйственную женщину. Девушки – чтобы удачно выйти замуж. "Пятенка, моя матушка, помоги хоть ты, чтобы мне замуж пойти". Девушки просили у Параскевы Пятницы, чтобы мужчина был непьющим, чтобы были дети трезвенники. Для этого заносили в церковь лен или материю, дарили полотенце на икону.

Листья из вишни 10 ноября еще не опали – снег, даже если он выпал, то скоро растает.

Кто много смеется в этот день, тот потом, по приметам, будет долго плакать. Поэтому люди на Параскеву пытались вести себя сдержанно.

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Именины 10 ноября

День ангела (именины) сегодня, 10 ноября, празднуют: Арсений, Анна, Георгий, Дмитрий, Иван, Макар, Максим, Николай, Павел, Степан, Тимофей.

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