10 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

10 октября 2022 – понедельник. 230-й день войны России против Украины. До Нового года остался 81 день. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

10 октября – День работников стандартизации и метрологии Украины. Праздник положил начало в 2002 году президенту Украины с целью отметить важный вклад специалистов этой сферы в экономическое развитие страны.

Также 10 октября — Всемирный день борьбы против смертной казни. В 2002 году была выдвинута инициатива о его создании. Однако официальное утверждение событие получило только в 2007 году. В Украине мораторий на смертный приговор был оглашен в 1995 году.

А еще 10 октября — Всемирный день бездомных. Был основан в 2010 году. Его основная цель – привлечь внимание людей к проблемам тех лиц, которые в силу разных социально-бытовых причин оказались на улице без крова.

10 октября – Всемирный день каши (World Porridge Day). Праздник зародился в Великобритании, где овсянку считают главным блюдом завтрака. Первые праздничные мероприятия провели в 2009 году. А собранные средства перечислили в центр, который помогает детям из разных стран мира, страдающим голодом.

Также 10 октября – День "Обними барабанщика" (Hug a Drummer Day). Барабан – наверное, один из самых первых музыкальных инструментов, которые были придуманы нашими предками. С помощью ударов люди даже передавали разную информацию на большие расстояния. Этот интересный праздник был создан в 1896 году во время церемонии открытия Олимпийских игр. Тогда выход команды из Швейцарии сопровождался игрой в барабаны.

А еще 10 октября — Всемирный день психического здоровья. Главная его цель — привлечь внимание людей к проблемам, связанным с психическим состоянием людей, а также поддержке тех, кто страдает определенными заболеваниями.

10 октября – Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных. Главная его цель – повысить ответственность водителей, которые оставляют травмированных животных на дороге, не пытаясь оказать им помощь.

Какой сегодня, 10 октября, церковный праздник

10 октября – день памяти апостолов от 70: Марка, Аристарха и Зины / Фото: pixabay.com

10 октября в церковном календаре – день памяти апостолов от 70: Марка, Аристарха и Зины. Святого апостола Марка упоминается евангелистом Лукой в книге Деяний. Он проповедовал Слово Божие вместе с апостолами Варнавой и Павлом. Святой Аристарх был спутником апостола Павла и стал епископом в сирийском городе Апамея. Апостол Зина был учеником апостола Павла.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 октября

Каковы сегодня именины: Игнатий, Аристарх, Савватий, Марк, Зинаида.

Талисманом человека, рожденного 10 октября является соколиный глаз. Это естественный самоцвет с очень необычной окраской. Издавна верили, что он способен справляться даже с тяжелыми заболеваниями.

В этот день родились:

1875 год – украинский языковед-славист, текстолог Николай Грунский;

1889 год – украинский поэт, литературовед Михаил Драй-Хмара;

1892 год – украинский математик Михаил Филиппович Кравчук;

1894 год – украинский писатель, этнограф, культуровед Виктор Петров;

1985 год – украинский художник Юрий Писарь;

1987 год – украинская лыжница Марина Анцибор.

Что нельзя делать в этот день

Запрещается физически работать и выполнять домашнюю работу.

Не стоит начинать никаких дел, потому что они окончатся неудачей.

Народные приметы и традиции на 10 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если идет гроза – зима будет короткой;

ветер дует с северной стороны – ждите суровую зиму;

на сосне или елке много шишек – зима будет холодной;

идет первый снег – через 40 дней начнется зима.

В народе 10 октября называли Савватий-пчеловод. Пчеловоды обычно молились святому Савватию, чтобы получить хороший урожай меда. А еще в этот день мамы готовили детям что-нибудь вкусненькое, чтобы их порадовать.

Погода на сегодня, 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Киеве ясно, ночью возможен мелкий дождь, но без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, ночью мелкий дождь, который до утра стихнет, но днем и вечером пойдет снова. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +8 ночью. Во Львове +15 днем и +5 ночью. В Харькове +10 днем и +9 ночью. В Одессе +16 днем и +11 ночью.

Памятные даты 10 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 октября: